Zwischen Altenkirchen und Limburg fallen Züge aus, Ersatzverkehr bringt Pendler durcheinander. Fahrgäste beklagen fehlende Infos – wann normalisiert sich der Betrieb?
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Der für den Personennahverkehr auf der Schiene und regionale Buslinien zuständige Zweckverband SPNV-Nord in Koblenz kritisiert die erheblichen Zugausfälle auf der Oberwesterwaldstrecke zwischen Altenkirchen und Limburg (Linie RB 90). Verbandsdirektor Thorsten Müller erläutert: „Als Ursache wird derzeit Personalmangel in Stellwerken genannt.