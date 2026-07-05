Personal in Stellwerken fehlt Probleme durch Zugausfälle auf der Oberwesterwaldbahn Hans-Peter Günther 05.07.2026, 20:00 Uhr

i Immer wieder kommt es aktuell zu Zugausfällen auf der Oberwesterwaldbahn, weil die Deutsche Bahn Stellwerke nicht besetzen kann. Am Haltepunkt Rotenhain liegt es nicht, denn dort hat die alte Technik nur noch musealen Charakter. Hans-Peter Günther

Zwischen Altenkirchen und Limburg fallen Züge aus, Ersatzverkehr bringt Pendler durcheinander. Fahrgäste beklagen fehlende Infos – wann normalisiert sich der Betrieb?

Der für den Personennahverkehr auf der Schiene und regionale Buslinien zuständige Zweckverband SPNV-Nord in Koblenz kritisiert die erheblichen Zugausfälle auf der Oberwesterwaldstrecke zwischen Altenkirchen und Limburg (Linie RB 90). Verbandsdirektor Thorsten Müller erläutert: „Als Ursache wird derzeit Personalmangel in Stellwerken genannt.







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