Autor aus Freirachdorf Prickeln im Bauch: Geschichten aus Keller und Weinberg Hans-Peter Metternich 30.10.2026, 18:00 Uhr

i Andreas Schnug im historischen Keller der Sektkellerei Kessler in Esslingen: Der Freilinger hat ein Buch über „200 Jahre Sekt in Deutschland“ geschrieben. Foto: Uwe Klössing.

Wie kommen die Perlen ins Glas? Andreas Schnug nimmt die Leser seines Buchs mit in Keller und Weinberg, der gebürtige Westerwälder verbindet historische Spurensuche mit persönlichen Anekdoten und liefert praktisches Genusswissen für das nächste Glas.

Wie kamen die Perlen in den Wein? Was verbindet die Champagne mit Esslingen? Und woran erkennen wir einen Sekt, der zu uns passt? In 13 Kapiteln seines Buches „Vom Champagner zum Sekt“ mit dem Untertitel „200 Jahre Sekt in Deutschland. Wie das Prickeln ins Land kam“ verbindet Andreas Schnug historische Spurensuche mit persönlichen Erlebnissen und verständlich aufbereitetem Wissen für den nächsten Genussmoment.







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