Eine Profi-Karriere in der Musik ist ihr Ziel – und obwohl der Weg noch weit ist, haben die Preisträger des Regionalwettbewerbes Montabaur „Jugend musiziert“ bei einem Konzert im Keramikmuseum bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben.

Es hat schon Tradition, dass die Preisträger des Regionalwettbewerbes Montabaur „Jugend musiziert“ – zumindest ein Teil derer, die sich für den Landesentscheid qualifiziert haben – bei einem Preisträgerkonzert im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen öffentlich kundtun, dass die ersten Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb mehr als gerechtfertigt sind. Beim jüngsten Regionalwettbewerb im Landesmusikgymnasium (LMG) Montabaur (wir berichteten) hatten 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die begehrte Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht, weil ihre Leistungen mit mindestens 23 von 25 Punkten von einer fachkundigen Jury bewertet worden waren.

Am Sonntag war es nun wieder soweit: „Das Preisträgerkonzert gilt als Vorbereitungskonzert für den Auftritt beim Landeswettbewerb vom 27. bis 30. März in Mainz“, verwiesen die beiden Moderatoren an diesem Nachmittag, Moritz Jacoby und Daniel Kuhl, auf die Bedeutung dieser hochkarätigen Konzertveranstaltung, die ausschließlich jungen Künstlerinnen und Künstlern vorbehalten ist.

i Ein Alleinstellungsmerkmal genießt das grandiose Gesangsterzett mit (von links) Anna Klein, Elice Borth und Solomiia Yamola. Sie sind das einzige Gesangsensemble beim Landesentscheid in Mainz. Hans-Peter Metternich

Die Definition „Künstlerin und Künstler“ ist da alles andere als eine wohlmeinende Floskel. Hier mag die Aussage eines Besuchers, der sich seit Jahren als „neutraler“ Gast, also weder als Eltern oder Großeltern oder sonstiger „persönlicher Fan“, diese Veranstaltung nicht entgehen lässt: „Es ist unglaublich, zu welchen Leistungen in Musik und Gesang, bei richtiger ‚Führung‘ und natürlich bei eigenem Enthusiasmus, junge Menschen fähig sind. Eine solche Qualität erlebt nicht selten nur von Profis.“

i Oli Razavi bestach mit einer Romanze für Violine und Klavier. Hans-Peter Metternich

Bis zum „Profi“ ist der Weg noch weit, doch was am Sonntag im Keramikmuseum von den 19 Interpretinnen und Interpreten zu hören war, lässt hoffen, dass dem einen oder der anderen, die ihre außergewöhnlichen instrumentalen und gesanglichen Fähigkeiten in unterschiedlichen Kategorien und Besetzungen unter Beweis gestellt haben, dieser Karrieresprung vergönnt ist.

i Das Gitarrenquartett mit (von links) Fiona Schellen, Hilde Knapek, Mina Korzilius und Friederike Bornemann meisterten souverän unter anderem die „technischen Tücken“ die Johann Sebastian Bach in dem „Contrapunctus 1“ in der „Kunst der Fuge“ verarbeitet hat. Hans-Peter Metternich

Stephan Müller vom regionalen Organisationsausschuss „Jugend musiziert“ dankte bei der Begrüßung der Konzertgäste noch einmal coram publico all denen, die beim Regionalentscheid, ob fachlich, als Helfer bei der Vorbereitung und Durchführung oder als Sponsoren finanziell mit dazu beigetragen haben. Denn ohne das Engagement vieler wäre eine solche Veranstaltung gar nicht zu stemmen, so Müller. Doch zurück zum Konzert mit vielen Höhepunkten, bei dem es nicht erlaubt ist, irgendeine Darbietung besonders hervorzuheben. Alle waren in ihrem Metier Spitze.

i Eunice Keminski (Klarinette) und Kamila Tolkachova begeisterten mit einer Entensonatine. Hans-Peter Metternich

Den Auftakt in den konzertanten Nachmittag machte das Horn-Duo Henriette Wolf (Horn) und ihre Begleiterin am Klavier, Aliena Kurtenacker. Ihr „Thema und Variationen I und II“ von Franz Strauß ließ schon am Anfang erkennen, dass der Nachmittag einen enormen Leistungsstand erwarten ließ. Als Klarinetten-Duo glänzten Lina Zimmermann (Klarinette) und Bence Schrod (Klavier) ebenso, wie Oli Razavi (Geige) und Aliena Kurtenacker am Klavier.

i Moritz Jacoby (links) und Daniel Kuhl agierten an dem Nachmittag als Moderatoren. Hans-Peter Metternich

Die Moderatoren Moritz Jacoby und Daniel Kuhl nannten es „eine ungewöhnliche Besetzung für ein Kammerkonzert“, das Gitarrenquartett mit Fiona Schellen, Hilde Knapek, Mina Korzilius und Friederike Bornemann. Sie meisterten souverän unter anderem die „technischen Tücken“, die Johann Sebastian Bach in dem „Contrapunctus 1“ in der „Kunst der Fuge“ verarbeitet hat.

i Lina Zimmermann (Klarinette) und Bence Schrod brillierten als Klarinetten-Duo. Hans-Peter Metternich

Eigentlich sollte hier ja nichts hervorgehoben werden. Doch ein Alleinstellungsmerkmal genießt das grandiose Gesangsterzett, unter anderem mit Mozarts „Introduktion „Stirb, Ungeheuer“ aus der „Zauberflöte“ mit Anna Klein, Elice Borth und Solomiia Yamola. Sie sind, wie es hieß, das einzige Gesangsensemble beim Landesentscheid in Mainz.

Im Reigen der musikalischen Bravourleistungen brillierte nicht minder das Klarinetten Duo Eunice Keminski (Klarinette) und Kamila Tolkachova (Klavier), das Trompeten Duo Ferdinand Nierentz (Trompete) und Michael Späth (Klavier), und nicht zuletzt das Trio für zwei Querflöten und Klavier mit Finja Fröhlich, Magda Gärtner und Rosa Fröhlich. Der Landesentscheid kann kommen.