Blick in die Klinik-Historie Preißer gilt als Vater des Hachenburger Krankenhauses 01.02.2026, 09:00 Uhr

i Paul Preißer, erster kommissarischer Bürgermeister von Hachenburg nach dem Zweiten Weltkrieg, gilt als Vater des Krankenhauses in der Löwenstadt. Trotz widriger Umstände konnte er die Errichtung der damals dringend benötigten Klinik dank seiner Hartnäckigkeit realisieren. Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH)

Die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters als neue Trägerin hat angekündigt, den Klinikstandort Hachenburg für 70 Millionen Euro modernisieren zu wollen. Wir blicken in die bewegte Geschichte des Krankenhauses.

Für die geplante Modernisierung und Erweiterung des Hachenburger Krankenhauses soll der älteste Gebäudeteil von 1952/53 abgerissen werden. An dessen Stelle, so sieht es der Plan der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters als neuer Trägerin vor, soll ein viergeschossiger Anbau für einen neuen Fachtrakt entstehen.







