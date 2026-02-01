Die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters als neue Trägerin hat angekündigt, den Klinikstandort Hachenburg für 70 Millionen Euro modernisieren zu wollen. Wir blicken in die bewegte Geschichte des Krankenhauses.
Für die geplante Modernisierung und Erweiterung des Hachenburger Krankenhauses soll der älteste Gebäudeteil von 1952/53 abgerissen werden. An dessen Stelle, so sieht es der Plan der Evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters als neuer Trägerin vor, soll ein viergeschossiger Anbau für einen neuen Fachtrakt entstehen.