Neukalkulation steht an Preise für Wasser und Abwasser in der VG Selters stabil Katrin Maue-Klaeser 27.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Wasserpreis in der VG Selters bleibt stabil, das gilt auch fürs Abwasser. Die wiederkehrenden Beiträge allerdings werden demnächst neu kalkuliert, kündigte VG-Bürgermeister Oliver Götsch im Verbandsgemeinderat an. Katrin Maue-Klaeser

Der Selterser Verbandsgemeinderat hat die Wirtschaftspläne der Werke beschlossen. Die Preise für Wasser und Abwasser können gehalten werden. Doch bei wiederkehrenden Beiträgen steht eine Neukalkulation an.

Was die Bürger für den Kubikmeter Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde Selters bezahlen müssen, bleibt in diesem Jahr gegenüber 2025 unverändert. Nach einer Erhöhung der Entgelte zum vorigen Jahreswechsel steigen die Kosten nicht weiter an. Obwohl also die Entgelte für die Kunden gleich bleiben und Material- und Personalkosten sowie Zinsbelastungen gestiegen sind, konnte Bürgermeister Oliver Götsch im Verbandsgemeinderat verkünden, dass ...







