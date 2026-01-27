Der Selterser Verbandsgemeinderat hat die Wirtschaftspläne der Werke beschlossen. Die Preise für Wasser und Abwasser können gehalten werden. Doch bei wiederkehrenden Beiträgen steht eine Neukalkulation an.
Was die Bürger für den Kubikmeter Wasser und Abwasser in der Verbandsgemeinde Selters bezahlen müssen, bleibt in diesem Jahr gegenüber 2025 unverändert. Nach einer Erhöhung der Entgelte zum vorigen Jahreswechsel steigen die Kosten nicht weiter an. Obwohl also die Entgelte für die Kunden gleich bleiben und Material- und Personalkosten sowie Zinsbelastungen gestiegen sind, konnte Bürgermeister Oliver Götsch im Verbandsgemeinderat verkünden, dass ...