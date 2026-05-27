Ganzheitliches Angebot
Praxisgemeinschaft schließt in Montabaur eine Lücke
Zur Eröffnung des Holistic Colab in dem markanten Praxis- und Büroturm am ICE-Bahnhof begrüßte Gründerin Gesa-Fee Velten (Mitte)
Zur Eröffnung des Holistic Colab in dem markanten Praxis- und Büroturm am ICE-Bahnhof begrüßte Gründerin Gesa-Fee Velten (Mitte) unter anderem Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Citymanager Oliver Krämer.
Katrin Maue-Klaeser

Mit ihrem Holistic Colab gründet Gesa-Fee Velten am Montabaurer Aubachsee eine ganzheitliche Therapieeinrichtung. Die Wege zwischen verschiedenen Angeboten für Körper, Geist und Seele sollen für Interessierte leicht und kurz werden.

Lesezeit 2 Minuten
Aufregung und Freude sind Gesa-Fee Velten ins Gesicht geschrieben: Die Osteopathin hat mit der ganzheitlichen Gemeinschaftspraxis Holistic Colab einen Wunsch wahr gemacht, den sie schon lange hegte. Dass sie die Idee jetzt in die Tat umgesetzt hat, hängt auch damit zusammen, dass sie die perfekten Räume gefunden hat, sagt Velten und schaut dabei aus dem Fenster des Turms Bahnhofstraße 6 auf den Aubachsee.

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