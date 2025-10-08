25 Jahre für die Gesundheit Praxis Axel Rabe in Hachenburg feiert Jubiläum 08.10.2025, 19:00 Uhr

i Axel Rabe aus Hachenburg ist Physiotherapeut und Heilpraktiker. Basis seiner naturkundlichen Therapien ist die Dunkelfeld-Blutuntersuchung. Auffälligkeiten im Lebendblut kann er schnell unter einem Spezialmikroskop oder auf seinem Monitor erkennen und dann entsprechende Therapien einleiten. Röder-Moldenhauer

Es war eine eigene Verletzung, die dazu führte, dass Axel Rabe als Jugendlicher erstmals mit Physiotherapie in Kontakt kam. Seit 25 Jahren betreibt er nun eine eigene Praxis, in der zudem die Analyse von Lebendblut eine wichtige Rolle spielt.

Die Physiotherapie und die Naturheilkunde sind für Axel Rabe zwei Felder, die sich wunderbar ergänzen. Beide Disziplinen liegen ihm bereits seit seiner Jugend am Herzen. Daher verwundert es nicht, dass er beide Methoden in seiner Praxis in Hachenburg, die er seit 25 Jahren betreibt, zusammengeführt hat.







