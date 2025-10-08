Es war eine eigene Verletzung, die dazu führte, dass Axel Rabe als Jugendlicher erstmals mit Physiotherapie in Kontakt kam. Seit 25 Jahren betreibt er nun eine eigene Praxis, in der zudem die Analyse von Lebendblut eine wichtige Rolle spielt.
Lesezeit 3 Minuten
Die Physiotherapie und die Naturheilkunde sind für Axel Rabe zwei Felder, die sich wunderbar ergänzen. Beide Disziplinen liegen ihm bereits seit seiner Jugend am Herzen. Daher verwundert es nicht, dass er beide Methoden in seiner Praxis in Hachenburg, die er seit 25 Jahren betreibt, zusammengeführt hat.