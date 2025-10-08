Elf ehrenamtliche Vorhaben hat Soprema jetzt im Rahmen der Unternehmensaktion „Manni macht`s möglich“ ausgezeichnet, welche den Lebensraum Westerwald bereichern und die Lebensqualität der Menschen steigern.
Das Unternehmen Soprema mit seinem Produktionsstandort in Hof/Oberroßbach hat mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern eine besondere Aktion kreiert: Unter der Schirmherrschaft von Maskottchen Manni werden jährlich gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales mit jeweils 1500 Euro gesponsert.