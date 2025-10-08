Förderprogramm für Westerwald Prämierte Mammutprojekte 2025 stärken die Region 08.10.2025, 15:00 Uhr

i Mit einem großen Applaus wurde das Soprema-Maskottchen Manni, das Mammut, bei der Prämierung der Mammutprojekte 2025 begrüßt. Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Elf ehrenamtliche Vorhaben hat Soprema jetzt im Rahmen der Unternehmensaktion „Manni macht`s möglich“ ausgezeichnet, welche den Lebensraum Westerwald bereichern und die Lebensqualität der Menschen steigern.

Das Unternehmen Soprema mit seinem Produktionsstandort in Hof/Oberroßbach hat mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern eine besondere Aktion kreiert: Unter der Schirmherrschaft von Maskottchen Manni werden jährlich gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Soziales mit jeweils 1500 Euro gesponsert.







Artikel teilen

Artikel teilen