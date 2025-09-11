Pottums Ortsbürgermeister Frank Weber vertraut beim Wiesensee auf den eingeschlagenen Weg, denn jetzt gehe es voran. Doch die Stimmung in der Anrainergemeinde ist gemischt, auch wenn die Informationslage gut sei.

Wegen der Sanierung der Staudammanlage und Neubau des Mönchbauwerkes ist der Wiesensee seit Anfang 2023 ohne Wasser. Nach den Sanierungsarbeiten soll der Wiesensee wieder angestaut werden. Zuvor aber müssen Vorbereitungsarbeiten laufen, die Pottumer Bucht muss trockengelegt werden. Das soll jetzt im Herbst geschehen. Wir haben mit dem Ortsbürgermeister von Pottum gesprochen, wie diese Maßnahme in der Gemeinde aufgenommen wird.

„Jetzt merkt man, da ist Bewegung drin. Jetzt werden alle Register gezogen, um voranzukommen“, freut sich Frank Weber. Er habe Verständnis dafür, dass die Sanierung nicht „von jetzt auf gleich“ vollzogen werden kann. Schließlich sei man auf Fachfirmen angewiesen, die nicht leicht zu bekommen seien. Hinzu kommen immer komplexere Auflagen und Hürden, die zu bewältigen sind bzw. abzuarbeiten. Er selbst ist positiv gestimmt, denn man arbeite trotzdem mit Hochdruck daran, dass der Wiesensee saniert wird. Sicher könne man da aber auch geteilter Meinung sein. „Einige haben Verständnis dafür, anderen geht es zu langsam“, fasst er die gemischte Stimmung der Menschen vor Ort zusammen. Insgesamt aber werde honoriert, dass es jetzt vorangeht.

Die Frage, ob genügend über die Schritte zur Sanierung informiert werde, beantwortet Weber mit einem klaren Ja. Wer Informationen suche, bekomme sie. „Es gab auch Kritik, beispielsweise im Zusammenhang mit der Schließung des Cafés Wiesensee. Darauf hat die VG-Verwaltung Westerburg schnell reagiert“, führt er weiter aus und weist auch auf die geplante nächste Informationsveranstaltung hin, die am Mittwoch, 17. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus von Stahlhofen am Wiesensee stattfindet.

„Es wäre falsch zu sagen, dass es keine Auswirkungen hätte“, so seine Antwort auf die Frage, was der derzeitige Zustand des Wiesensees für die Ortsgemeinde bedeutet. Leider habe Pottum nicht mehr so eine starke Infrastruktur wie früher. Trotzdem werde der Wiesensee immer noch von Besuchern frequentiert. „Man kann hier immer wieder rundgehen, nicht nur eine Strecke von A nach B“, nennt er einen Vorzug des beliebten Rundwegs, der einen hohen Erholungswert habe. Dass das genutzt wird, davon würden die immer vollen Parkplätze in Pottum zeugen. „Die Leute nutzen trotzdem die Natur“, weiß er aus Erfahrung. Wie es mit der Nutzung der Ferienwohnungen aussehe, die es immer noch gibt, dazu könne er allerdings nichts sagen.

i Auch wenn der Wiesensee ohne Wasser ist, lohnt sich ein Spaziergang entlang des Rundweges. Röder-Moldenhauer

„Wir arbeiten alle daran, dass wir wieder einen Wiesensee bekommen, der wieder ein Magnet wird. Er wird vermisst von den Menschen“, betont Weber. Er erzählt, dass zu den Zeiten, als der See noch Wasser hatte, anhand der Kfz-Kennzeichen auf den Parkplätzen sichtbar wurde, wie weit die Strahlkraft dieses Sees war. Die Besucher kamen nicht nur aus dem Westerwald, sondern ebenso aus dem großen Umfeld – Rhein-Main, Siegerland, Koblenz angereist. „Ich vertraue darauf, dass wir das wieder hinbekommen. So wie das jetzt angegangen wird, ist das richtig“, ist Pottums Ortsbürgermeister überzeugt.

Von der Seewiese zum Wiesensee

Auf ihrer Homepage weist die Ortsgemeinde Pottum darauf hin, dass Pottum schon immer an ein großes Feuchtgebiet grenzte. Dieses wurde lange Zeit als „Seewiese“ bezeichnet und bereits um das Jahr 1270 vom Grafen zu Westerburg zu einem See angestaut. Mit den Jahren wurden daraus jedoch wieder die feuchten Wiesen am Ortsrand und der See war wieder eine „Seewiese“.

In den 1960er-Jahren wurde beschlossen, aus dem Feuchtgebiet wieder einen See zu machen. So erfolgte im Herbst 1969 die erste Probeanstauung. Zwei Jahre später (1971) war es dann so weit und der heutige Wiesensee wurde endgültig angestaut. Die Wasserfläche beträgt 80 Hektar, davon liegen circa 32 Hektar in der Pottumer Gemarkung. Die restliche Fläche liegt in den Gemeinden Stahlhofen am Wiesensee und Winnen. Gespeist wird der See vom Leimbach und dem Hüttenbach.