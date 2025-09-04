Der leere Wiesensee ist das große Dauerthema nicht nur im oberen Westerwald. Bis er endlich wieder mit Wasser gefüllt ist, müssen noch einige Arbeiten erledigt. Einige dafür notwendige Aufträge wurden nun vergeben.

Der Wiesensee bleibt ein Dauerbrenner. So groß der Wunsch auch allgemein ist, dass er bald wieder ein richtiger See sein möge, die Wege dorthin sind mühsam und lang. Immer wieder ist dazu auch die Verwaltung gefragt, weitere Schritte hin zum Ziel vorzubereiten.

Jetzt hatte der Bauausschuss (genauer: der Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt) der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg die Aufgabe, in diesem Zusammenhang über Auftragsvergaben zu beraten und zu beschließen. Beschlussvorlagen gab es dazu keine. Bürgermeister Markus Hof informierte gemeinsam mit Thomas Henritzi von VG-Verwaltung über die Hintergründe der Aufträge zur Herstellung der Entwässerungsgräben in der Pottumer Bucht sowie der Betonsanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage des Wiesensees, um die es ging.

„Wir haben die Ferienzeit genutzt, um diese beiden Leistungen auszuschreiben, um uns einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen“, führte Henritzi aus. Für die Betonsanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage gab es zwei Anbieter. Der Bauausschuss plädierte dafür, den Auftrag an den Günstigeren zu vergeben. Dabei handelt es sich um eine Spezialfirma, die ein Angebot über rund 320.000 Euro abgegeben hat.

Geschätzte Kosten werden überschritten

Damit werde die durch das Ingenieurbüro geschätzte Kostenberechnung (rund 260.000 Euro) überschritten, was Henritzi als eine derzeit übliche Preissteigerung wertete. „Ich hoffe, dass wir die Maßnahme bis Jahresende abschließen können, so uns der Wettergott hold ist“, betonte er. Auch seitens des Bauausschusses wurde betont, dass es darauf ankäme, keine kostbare Zeit zu verlieren.

Sobald die Arbeiten beginnen, müsse der Wanderweg über den Damm dazu gesperrt werden, teilte Hof mit. Heißt, die Streckenführung erfolgt dann ab dem Dorfgemeinschaftshaus Stahlhofen am Wiesensee auf der Straße entlang bis zum Dammende. Nötig ist auch, dass einige Bäume vorbereitend entfernt werden.

i Schaut man über den See, so wird deutlich, dass es großer Anstrengungen bedarf, um ihn wieder füllen zu können. Röder-Moldenhauer

Um aus dem Wiesensee rund 300.000 Kubikmeter Sediment innerhalb der Seefläche umlagern zu können, sind Vorarbeiten nötig: Bereits im Herbst 2025 soll mit der Anlage eines Grabensystems begonnen werden, um die stark vernässten Flächen – insbesondere in der Pottumer Bucht – für die maschinelle Bearbeitung vorzubereiten. Die eigentliche Schlammumlagerung ist dann für 2026 geplant.

Auch für die Herstellung der Entwässerungsgräben gab es zwei Angebote. Der Auftrag geht an eine Firma aus Rennerod, die günstigster Anbieter war (rund 148.000 Euro). Auch hier liege das Angebot über der prognostizierten Kostensumme, bewege sich aber ebenfalls im „normalen Rahmen“, so Henritzi. Bereits am 17. oder 18. September ist ein Einweisungstermin vor Ort vorgesehen, danach können die Arbeiten beginnen, bei denen Baggermatten helfen werden, die Maschinen zu tragen. „Wir sind positiv gestimmt, dass das klappt“, zeigten sich Hof und Henritzi optimistisch.