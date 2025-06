Es klingt paradox: Bei einer Ausschusssitzung der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg ging es jetzt darum, dass die Pottumer Bucht im Wiesensee entwässert werden muss. Nein, das ist kein Denk- oder Schreibfehler: Nicht die Bewässerung, sondern die Entwässerung war Thema. Warum dieser Schritt nötig ist, erläuterte VG–Bürgermeister Markus Hof dem Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft und Umwelt der VG Westerburg, der den Weg für die Vergabe der Arbeiten frei machte.

Auch dieser Schritt ist ein Baustein zu dem lang ersehnten Ziel, wieder Wasser in den See zu bekommen – wenn er entschlammt ist. Im März hatte Verbandsgemeinderat voller Vorfreude dafür gestimmt, die Chance zu ergreifen, die eine Trockenentschlammung des Wiesensees ermöglichen soll: Der Rat ermächtigte Bürgermeister Markus Hof, den dazu nötigen Planungsauftrag zu vergeben und nach vorheriger Prüfungen der Planungen durch den Bauausschuss einen Zuschussantrag für die Entschlammung im Rahmen eines Förderprogramms des Landes zu stellen. Bislang war man immer davon ausgegangen, dass der See zwingend Wasser haben müsse, um entschlammt werden zu können. Nun kam die überraschende Information, dass einerseits eine Trockenentschlammung dank neuer Technik möglich ist, und zum anderen, dass es dafür keine Extragenehmigung brauche. Allerdings würde es dafür auch keine Förderung geben.

Zum Einsatz kommen wird die Fachfirma, die bereits den Wiesensee gemäht hat. Und dafür gibt es einen Problembereich – die Pottumer Bucht. Wie Markus Hof dazu ausführte, haben Untersuchungen gezeigt, dass sie zu nass ist. „Wenn man gräbt, kommt sofort Wasser“, so der VG-Chef. Also muss dieser Bereich zuvor entwässert werden, was mithilfe alter Entwässerungsgräben geschehen soll, die wieder aufgemacht und fischgrätenartig zur Bucht gezogen werden sollen. Sie müssen dann so lange offenbleiben, bis die Entschlammung erfolgt.

Die Entwässerungsarbeiten können in diesem Jahr erfolgen, für sie sind rund 120.000 Euro nötig (plus Planungskosten von 8000 Euro). „Wir haben 500.000 Euro im Haushalt für die Sanierung des Dammes eingestellt. Diese Gelder brauchen wir nicht, denn der Damm muss nicht saniert werden“, verkündete Hof. Somit stehe Geld zur Verfügung für die Entwässerung.

i Bürgermeister Markus Hof erläuterte dem Ausschuss, warum eine Entwässerung der Pottumer Bucht nötig und Voraussetzung dafür ist, dass der See entschlammt werden kann. Angela Baumeier

Auch wenn das eine zusätzliche Arbeit ist, bedeute das nicht, dass sich dadurch der Zeitplan verändert. Denn mit der Zusage für die Zuschussmittel werde erst Ende des Jahres gerechnet, und erst dann können die Aufträge für die Entschlammung ausgeschrieben werden, also im Frühjahr nächsten Jahres.

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss erläuterte Hof zudem, dass das Material, das beim Aufmachen der Gräben entsteht, nicht aus dem See herausgebracht werden dürfe. Grund dafür sei der noch immer hohe Phosphatgehalt des Materials. Dieser werde durch das Mähen gemindert, weshalb auch ein zweiter Mähvorgang Sinn machen wird. Wie tief die Gräben sein müssen, das werde derzeit noch analysiert.