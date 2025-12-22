Hotel am Wiesensee im Aufwind Positive Entwicklung: Buchungen nehmen zu Angela Baumeier 22.12.2025, 18:00 Uhr

i Das Golf- und Sporthotel am Wiesensee freut sich über mehr Besucher zu Weihnachten und Silvester. Gegründet wurde es vor 30 Jahren von Erwin Bensing. Fenstermacher Michael. Andreas Egenolf

Das Golf- und Sporthotel am Wiesensee, das vor 30 Jahren von Erwin Bensing gegründet wurde, will das sportliche Angebot im kommenden Jahr weiter ausbauen. Der neue Betreiber arbeitet mit regionalen Firmen zusammen.

Das Golf- und Sporthotel – ehemals Lindner-Hotel – am Wiesensee hat in diesem Jahr einen neuen Betreiber gefunden. Wie Direktorin Andrea Kunz sagt, wird es von den Gästen gut angenommen. „Wir haben mehr Buchungen jetzt zu Weihnachten und zu Silvester als vor einem Jahr“, freut sie sich.







