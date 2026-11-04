Montabaurer Rathaus zieht um Poller am Gerberhof schützen Besucher des VG-Hauses Katrin Maue-Klaeser 04.11.2026, 12:00 Uhr

i Noch sind die versenkbaren Poller am Gerberhof mit Schutzmatten abgedeckt, weil die Handwerkerfahrzeuge ein- und ausfahren. Später sollen sie die Durchfahrt zwischen Wallstraße und Steinweg verhindern. Markus Eschenauer

Am 13. November zieht die Montabaurer VG-Verwaltung um. Viele Mitarbeiter tragen dabei ihr „Büro“ zu Fuß ins neue Rathaus. Der Durchgangsverkehr vor dem Eingang zum VG-Haus wird dauerhaft unterbunden, um Fußgänger zu sichern.

Die Arbeiten am VG-Rathaus, dem neuen Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Montabaur, neigen sich dem Ende zu: Für Freitag, 13. November, ist der Umzug geplant, der für viele Mitarbeiter zu Fuß stattfinden soll. Schließlich ist der Weg vom derzeitigen Sitz am Konrad-Adenauer-Platz nur wenige Hundert Meter lang – da lohnt sich das Verladen von Umzugskisten in einen Transporter kaum.







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