Nach Angriff auf Paar Polizei will in Bad Marienberg mehr Präsenz zeigen Nadja Hoffmann-Heidrich 16.06.2026, 08:00 Uhr

i Was geschah am Samstagabend in einem kleinen Parkhaus in Bad Marienberg? Die Polizei Hachenburg ermittelt nach einem Angriff auf ein Paar. Röder-Moldenhauer

Dieser Fall sorgt rund um Bad Marienberg – und auch darüber hinaus – für Aufregung: In einem kleinen Parkhaus an der Albrechtstraße wurde am Samstag ein Paar gewaltsam attackiert – vermutlich von acht jungen Männern.

Nach dem Angriff einer Männergruppe auf ein Paar in Bad Marienberg am Samstagabend dauern die Ermittlungen an. Die Polizei Hachenburg hat auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, ihre Präsenz in der Kneippstadt in nächster Zeit erhöhen zu wollen. „Wir werden vermehrt Streife fahren“, heißt es vonseiten der Beamten.







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