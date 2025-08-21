Es war vermutlich eine überregional agierende Bande, die 2023 und 2024 im Raum Westerburg in verschiedene Läden eingebrochen ist und dabei viel Bargeld gestohlen hat. Nun waren die Fälle Thema bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

Sogenannte reisende Einbrecher sind zwischen dem 26. Oktober 2023 und dem 16. Juni 2024 in eine Bäckerei und zwei Metzgereien im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Westerburg eingestiegen und haben dort jeweils hohe Bargeldbeträge gestohlen. Darüber hinaus haben die überregional agierenden Täter, gegen die sich der Verdacht richtet, auch Spuren in Nachbarländern hinterlassen. Bei einem ihrer Einbrüche im Raum Westerburg wurden zwei Männer von einer Überwachungskamera aufgenommen. Diese Bilder stellten die Ermittler am Mittwochabend – mit der Hoffnung auf Hinweise zur Identifizierung der Täter – in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vor.

Wie ein Sprecher der Kriminaldirektion Montabaur am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, gab es im Anschluss an den Fernsehbeitrag einige Zuschauerreaktionen. Der zuständige Beamte, der die drei Fälle im Raum Westerburg bearbeitet, war während der Sendung live vor Ort im Studio telefonisch erreichbar. Konkrete Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen sind jedoch bislang nicht eingegangen. Vielmehr hätten Zeugen den Verdacht geäußert, dass dieselben Täter auch in anderen Regionen zugeschlagen haben könnten. Diesen Hinweisen gehe die Polizei jetzt nach.

i Der zweite Täter wird als etwas muskulöser beschrieben. Unter seiner Sturmhaube trägt er möglicherweise ebenfalls einen Bart. Kriminaldirektion Montabaur

Darüber hinaus verfolgen die Ermittler weiter das Ziel, die beiden Einbrecher zu identifizieren und dingfest zu machen. Auf den Aufnahmen tragen beide Männer Sturmhauben. Der eine hat auf dem Bild eine Taschenlampe im Mund. Er wird folgendermaßen beschrieben: normale Statur, dunkle Haare, markante Augen-Nasen-Partie, Bart. Der zweite Täter erscheint etwas muskulöser. Er hat einen schütteren Haaransatz und trägt unter seiner Sturmhaube möglicherweise ebenfalls einen Bart. Wie in der Fernsehsendung berichtet wurde, haben es die Einbrecher hauptsächlich auf umsatzstarke Betriebe mit Firmentresoren in den Büroräumen abgesehen.

Hinweise bitte an die Kripo Montabaur unter Telefon 02602/92260 oder per E-Mail an kimontabaur@ polizei.rlp.de.