Betrug nach Sterbefall
Polizei warnt vor immer kreativeren Methoden
Die Polizeidirektion Westerburg warnt vor kreativer werdenden Betrügern.
In der Region Westerburg wurde ein Mann nach dem Tod seiner Ehefrau mit angeblichen Schulden der Verstorbenen konfrontiert und zur Zahlung gedrängt. Die Polizei warnt vor der Masche und rät zu besonderer Vorsicht bei solchen Forderungen.

Die Polizei warnt vor einer besonderen Form des Betrugs, bei der Täter gezielt Hinterbliebene kontaktieren. Anlass ist ein aktueller Fall aus der Region Westerburg. Ein Mann hatte sich mehrere Monate nach dem Tod seiner Ehefrau gemeldet. Eine angebliche Firma behauptete am Telefon, seine verstorbene Frau sei kurz vor ihrem Tod noch Verbindlichkeiten eingegangen, die bislang nicht beglichen worden seien.

