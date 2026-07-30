Flächenbrände im Westerwald
Polizei warnt davor, Kippen aus dem Fenster zu werfen
Eine defekte Heuballenpresse ist am Mittwoch bei Nauort in Brand geraten und hat Ballen, einen Teil des Stoppelfeldes sowie Bäum
Eine defekte Heuballenpresse ist am Mittwoch bei Nauort in Brand geraten und hat Ballen, einen Teil des Stoppelfeldes sowie Bäume im angrenzenden Wald in Flammen gesetzt.
Carolin Faller/FFW Ransbach-Baumbach

Zwei Flächenbrände hielten am Mittwoch die Feuerwehren im Westerwald in Atem. Wegen des Feuers bei Steinefrenz ermittelt die Polizei: Als Ursache wird dort ein glühender oder brennender Gegenstand vermutet, der aus einem Autofenster geworfen wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Vegetationsbrände haben am Mittwoch die Feuerwehren im Westerwald in Atem gehalten. Das größere Feuer bei Breitenau wurde von einer defekten Heuballenpresse ausgelöst. Nahe Steinefrenz begann eine Böschung an der Kreisstraße 158, Einmündung zur L317, zu brennen – nach Erkenntnissen der Polizei ausgelöst durch einen glühenden oder brennenden Gegenstand, der aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos geworfen wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren