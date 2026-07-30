Flächenbrände im Westerwald Polizei warnt davor, Kippen aus dem Fenster zu werfen Katrin Maue-Klaeser 30.07.2026, 15:35 Uhr

i Eine defekte Heuballenpresse ist am Mittwoch bei Nauort in Brand geraten und hat Ballen, einen Teil des Stoppelfeldes sowie Bäume im angrenzenden Wald in Flammen gesetzt. Carolin Faller/FFW Ransbach-Baumbach

Zwei Flächenbrände hielten am Mittwoch die Feuerwehren im Westerwald in Atem. Wegen des Feuers bei Steinefrenz ermittelt die Polizei: Als Ursache wird dort ein glühender oder brennender Gegenstand vermutet, der aus einem Autofenster geworfen wurde.

Zwei Vegetationsbrände haben am Mittwoch die Feuerwehren im Westerwald in Atem gehalten. Das größere Feuer bei Breitenau wurde von einer defekten Heuballenpresse ausgelöst. Nahe Steinefrenz begann eine Böschung an der Kreisstraße 158, Einmündung zur L317, zu brennen – nach Erkenntnissen der Polizei ausgelöst durch einen glühenden oder brennenden Gegenstand, der aus dem Fenster eines vorbeifahrenden Autos geworfen wurde.







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