Was war 2024 los? Polizei und Feuerwehr hatten im Westerwald viel zu tun Emily Roos 31.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Automatensprengung in Eichelhardt hat erheblichen Schaden verursacht. Noch Monate später laufen die Arbeiten an der Bankfiliale weiter. Das Foto zeigt den abgestützten Eingangsbereich der Volksbankfiliale in Eichelhardt. Rainer Zeuner

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. In guter Tradition lassen wir die wichtigsten Ereignisse für die Region Revue passieren – hier die größten Herausforderungen für Rettungskräfte und Ermittler in den Landkreisen Westerwald und Altenkirchen.

Die Volksbank in Eichelhardt (VG Altenkirchen-Flammersfeld) ist nach der Automatensprengung am 30. Juli immer noch dicht: Mitten in der Nacht schreckt eine Explosion die Dorfbewohner in Eichelhardt auf. Die Bankfiliale der Zweigstelle Eichelhardt hat enorm Schaden genommen, die Arbeiten am Gebäude können noch bis ins nächste Jahr andauern.

