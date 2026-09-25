Einsatzszenarien in Westerburg Polizei trainiert auf ehemaligem Koch-Gelände Katrin Maue-Klaeser 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Auf dem ehemaligen Koch-Gelände in Westerburg hat das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Diez praxisorientierte Situationstrainings rund um Einsatzlagen mit Fahrzeugen geübt. Volker Horz

Ein Areal in Westerburg hat die Bundespolizeischule Diez jetzt für praxisnahe Einsatzübungen genutzt. Abwechslungsreiche Szenarien finden sich auch außerhalb der Polizeischule in Diez, die auch im Trainingszentrum dort beste Bedingungen bietet.

Auf dem Areal des früheren Koch-Baumarkts in Westerburg hat eine Einheit der Bereitschaftspolizei für „lebensbedrohliche Einsatzlagen“ geübt. Am Dienstag war das Gelände von dunklen Bussen und Einsatzkräften in voller Montur bevölkert, abgesperrt mit einem Schild „Bundespolizei – Übung“, mit rotem Klebeband an einer Halterung befestigt.







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