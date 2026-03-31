Zwei Menschen sterben, eine 17-Jährige wird schwerstverletzt: Es war ein schrecklicher Unfall, der sich am Freitagabend in Westerburg ereignete. Wie es genau zu der Tragödie kam, ist immer noch nicht klar.
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Bei einem tragischen Unfall sind am Freitagabend, 27. März, gegen 20.28 Uhr auf der Umgehungsstraße von Westerburg, der Landesstraße 288, zwei Menschen gestorben – ein 65-jähriger Autofahrer sowie eine 22-jährige Fahrerin. Deren 17-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.