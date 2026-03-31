Tödlicher Unfall in Westerburg Polizei sucht nach schrecklichem Unfall weitere Zeugen Markus Eschenauer 31.03.2026, 09:20 Uhr

i Die Kollision zweier Fahrzeuge am Freitagabend auf der Landesstraße 288 bei Westerburg hat zwei Menschenleben gefordert. Feuerwehr VG Westerburg / Niklas Mohr. Feuerwehr VG Westerburg

Zwei Menschen sterben, eine 17-Jährige wird schwerstverletzt: Es war ein schrecklicher Unfall, der sich am Freitagabend in Westerburg ereignete. Wie es genau zu der Tragödie kam, ist immer noch nicht klar.

Bei einem tragischen Unfall sind am Freitagabend, 27. März, gegen 20.28 Uhr auf der Umgehungsstraße von Westerburg, der Landesstraße 288, zwei Menschen gestorben – ein 65-jähriger Autofahrer sowie eine 22-jährige Fahrerin. Deren 17-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.







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