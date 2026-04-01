Tödlicher Unfall L 288 Polizei: Strecke hat keine Unfallhäufungspunkte Angela Baumeier 01.04.2026, 17:00 Uhr

i Die Landesstraße 288 erstreckt sich rund zehn Kilometer durch das Dienstgebiet der PI Westerburg. Die Polizei sagt, dass es im gesamten Streckenabschnitt keine Unfallhäufungspunkte gibt. Röder-Moldenhauer

Ist die Stelle auf der Umgehungsstraße von Westerburg, wo jüngst zwei Menschen tödlich verunglückten, eine besonders gefährliche? Wir haben die Polizeidirektion Montabaur um eine Einschätzung gebeten.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der Umgehungsstraße von Westerburg, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren, haben wir bei der Polizei und der Kreisverwaltung nachgefragt, welches Gefahrenpotenzial diese Strecke hat. Die L 288 erstreckt sich über rund zehn Kilometer durch das Dienstgebiet der PI Westerburg.







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