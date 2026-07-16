Mutmaßliches Rennen auf A3 Polizei meldet jährlich über 100 Fälle in der Region Thorsten Ferdinand 16.07.2026, 13:30 Uhr

i Auf der A3 bei Montabaur soll ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer im Februar ein illegales Rennen gefahren sein, meint die Staatsanwaltschaft. Thorsten Ferdinand

Ein 38-jähriger Autofahrer muss sich derzeit in Montabaur vor Gericht verantworten, da er angeblich ein verbotenes Rennen auf der A3 gefahren ist. Ein solches Verhalten ist erst seit 2017 strafbar. Die Folgen einer Verurteilung wären gravierend.

Noch hat das Amtsgericht in Montabaur nicht entschieden, ob ein Mercedes-Fahrer aus Norddeutschland im Februar ein strafbares Rennen auf der A3 fuhr oder ob es sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit handelte. Dass der Fall überhaupt vor Gericht verhandelt wird, ist auf eine Verschärfung der Rechtslage im Jahr 2017 zurückzuführen.







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