Illegal auf dem Weg zur Arbeit Polizei greift im Westerwald wieder drei Albaner auf 27.11.2025, 06:00 Uhr

i Unser Symbolfoto zeigt eine Verkehrskontrolle, wie sie sich ähnlich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 54 zugetragen hat. Sascha Ditscher/Archiv

Es ist der dritte Fall binnen weniger Tage: Bei Verkehrskontrollen greift die Polizei Männer auf, die sich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Westerwald aufhalten und dort auch illegal einer Arbeit nachgehen.

Verkehrskontrolle am frühen Mittwochmorgen an der Bundesstraße 54: Gegen 7.20 Uhr halten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg nahe Bretthausen einen Lastkraftwagen an, der in Richtung Flughafen Siegerland unterwegs ist. Darin sitzen drei albanische Staatsangehörige im Alter von 20, 22 und 37 Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen