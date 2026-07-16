Eine Explosion hatte am frühen Mittwochmorgen die Fassade eines Hauses in Rennerod weggerissen. Das Gebäude ist nach wie vor einsturzgefährdet. Das erschwert die Ermittlungen zur Unglücksursache.
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Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Rennerod am frühen Mittwochmorgen gestalten sich die Ermittlungen zur Unglücksursache weiterhin schwierig. „Es ist höchste Vorsicht geboten“, sagt Polizeipressesprecher Oliver Jutz unserer Zeitung am Donnerstagnachmittag mit Blick auf die nach wie vor bestehende Einsturzgefahr.