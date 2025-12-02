Polizei durchsucht Wohnung in der VG Westerburg

Ein Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einem Ort in der Verbandsgemeinde Westerburg hat in der dortigen Nachbarschaft für Gesprächsstoff gesorgt. Nun hat sich die Staatsanwaltschaft Koblenz zum Hintergrund geäußert.
Ein 50-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg steht im Verdacht, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Aus diesem Grund führt die Staatsanwaltschaft Koblenz aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen ihn durch. Dazu fand am Montagnachmittag eine Durchsuchung in der Wohnung des Mannes aus dem Westerwald statt.