In Heiligenroth soll ein unbekannter Autofahrer angeblich Kinder angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert haben. Diese Nachricht verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Inzwischen gibt die Polizei in Montabaur Entwarnung.

Die Angst vor einem unbekannten Autofahrer, der in Heiligenroth angeblich Kinder angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert haben soll, ist unbegründet. Das meldet die Polizei in Montabaur einen Tag, nachdem eine entsprechende Warnung in den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt hat. Die Kinder wurden demnach von einem ihnen unbekannten Nachbarn angesprochen, der jedoch nichts Böses im Schilde führte. „ Dem Sachverhalt liegt somit kein strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde“, so die Polizei. „Weitergehende Ermittlungen gegen den Anwohner werden nicht durchgeführt.“

Die Kinder hatten ihren Eltern am Dienstag von dem Vorfall berichtet, der zu diesem Missverständnis führte. Die Ortsgemeinde Heiligenroth warnte anschließend in ihrer WhatsApp-Gruppe vor dem unbekannten Mann. Der Text enthielt eine Täterbeschreibung sowie die Aufforderung, verdächtige Beobachtungen unter der Notrufnummer 110 zu melden. Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer und wurde von Mitgliedern der WhatsApp-Gruppe auch auf öffentlichen Facebook-Seiten geteilt. Entsprechend groß war die Aufregung.

Im Laufe des Nachmittags gab die Polizei dann ebenfalls eine Pressemitteilung heraus. Der Ton klang bereits beschwichtigend, wenngleich zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Entwarnung möglich war. Die Beamten waren jedoch schon zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein Missverständnis handeln könnte. „Es ist möglich, dass es sich um einen alltäglichen, unbedenklichen Vorgang gehandelt hat. Eltern und Anwohner können ihre Kinder wie gewohnt im Ort begleiten oder allein fahren lassen“, so die Polizei bereits am Dienstag.

Das Problem: Während Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe über neue Entwicklungen informiert werden können, lassen sich Warnungen in öffentlichen Facebook-Gruppen später kaum noch einfangen. Ein Screenshot des WhatsApp-Beitrags der Ortsgemeinde wurde noch am Mittwochnachmittag auf Facebook weiterverbreitet und geteilt. Es wird wohl noch Tage dauern, bis alle Nutzer mitbekommen haben, dass es keine Straftat gab.

i Der Beitrag wurde auch nach der Entwarnung am Mittwoch noch auf Facebook verbreitet. Wir haben die Personenbeschreibung geschwärzt. Thorsten Ferdinand

Die Polizei sieht Warnungen in den sozialen Netzwerken deshalb kritisch, so lange es noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt. In diesem Fall war die Tatsache, dass die Warnung von der Ortsgemeinde kam, der Grund, warum die Polizei schon in einem frühen Stadium der Ermittlungen selbst an die Öffentlichkeit ging. Ein Sprecher der Polizeidirektion erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, man habe in erster Linie die Bevölkerung beruhigen wollen.

Die Ortsgemeinde Heiligenroth hatte es freilich gut gemeint. Sie wollte die Menschen rechtzeitig warnen, selbst wenn sich später herausstellen sollte, dass alles doch harmlos war. Die Bevölkerung für mögliche Gefahren zu sensibilisieren, ohne Hysterie oder Ängste zu schüren, sei in derartigen Fällen eine Gratwanderung, räumt auch die Polizei ein. Gleichwohl bittet sie darum, offizielle Warnungen vor der Verbreitung mit den Ordnungsbehörden abzustimmen.