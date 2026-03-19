Forderung aus dem Westerwald Politiker sollten Umsetzung geplanter Radwege forcieren Katrin Maue-Klaeser 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Initiative Radweg Jetzt hat schon mehrere Demonstrationen im Buchfinkenland und in Montabaur organisiert, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Mit dem ADFC Westerwald hat sie die Landtagskandidaten befragt. Hans-Peter Metternich

ADFC und Radweginitiative fragten die Landtagskandidaten, wie sie zum Radwegebau in der Region stehen. Alle Bewerber, die geantwortet haben, erklären für den Fall ihrer Wahl, gegen die Benachteiligung des Westerwalds vorzugehen.

Wie ist es um den Alltagsradverkehr und Radwegebau im Westerwald bestellt? Fakten hierzu vermitteln „eine bedauernswerte Botschaft“, finden ADFC und Initiative Radweg Jetzt und führen aus: In der VG Montabaur wurde vor über 30 Jahren vom zuständigen LBM Diez letztmals an einer klassifizierten Straße ein Radweg neu angelegt.







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