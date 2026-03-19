ADFC und Radweginitiative fragten die Landtagskandidaten, wie sie zum Radwegebau in der Region stehen. Alle Bewerber, die geantwortet haben, erklären für den Fall ihrer Wahl, gegen die Benachteiligung des Westerwalds vorzugehen.
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Wie ist es um den Alltagsradverkehr und Radwegebau im Westerwald bestellt? Fakten hierzu vermitteln „eine bedauernswerte Botschaft“, finden ADFC und Initiative Radweg Jetzt und führen aus: In der VG Montabaur wurde vor über 30 Jahren vom zuständigen LBM Diez letztmals an einer klassifizierten Straße ein Radweg neu angelegt.