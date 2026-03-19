Forderung aus dem Westerwald
Politiker sollten Umsetzung geplanter Radwege forcieren
Die Initiative Radweg Jetzt hat schon mehrere Demonstrationen im Buchfinkenland und in Montabaur organisiert, um auf ihr Anliege
Die Initiative Radweg Jetzt hat schon mehrere Demonstrationen im Buchfinkenland und in Montabaur organisiert, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. Mit dem ADFC Westerwald hat sie die Landtagskandidaten befragt.
Hans-Peter Metternich

ADFC und Radweginitiative fragten die Landtagskandidaten, wie sie zum Radwegebau in der Region stehen. Alle Bewerber, die geantwortet haben, erklären für den Fall ihrer Wahl, gegen die Benachteiligung des Westerwalds vorzugehen.

Lesezeit 3 Minuten
Wie ist es um den Alltagsradverkehr und Radwegebau im Westerwald bestellt? Fakten hierzu vermitteln „eine bedauernswerte Botschaft“, finden ADFC und Initiative Radweg Jetzt und führen aus: In der VG Montabaur wurde vor über 30 Jahren vom zuständigen LBM Diez letztmals an einer klassifizierten Straße ein Radweg neu angelegt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren