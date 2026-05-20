Meinung Politik sollte die 12-Uhr-Regel wieder abschaffen Thorsten Ferdinand 20.05.2026, 12:00 Uhr

i Thorsten Ferdinand zu den Strafzetteln für Tankstellenkunden. Kevin Rühle

In Wirges verteilt das Ordnungsamt Strafzettel an Autofahrer, die an der Tankstelle in der Samoborstraße auf eine freie Zapfsäule warten – eine Folge der 12-Uhr-Regel, die leider nicht zu niedrigeren Preisen, sondern zu Politikverdrossenheit führt.

Mit der Einführung der 12-Uhr-Regel wollte die Bundesregierung den Verbrauchern mehr Orientierung bieten und die Kraftstoffpreise an den Tankstellen senken, die durch den Krieg im Iran in die Höhe geschossen sind. Diese Ziele wurden allerdings nicht zufriedenstellend erreicht.







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