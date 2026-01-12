SPD und CDU beziehen Stellung Politik reagiert auf Problem mit Wölfen im Westerwald Michael Fenstermacher 12.01.2026, 07:00 Uhr

i Symbolbild Bernd Thissen. dpa

Dutzende Nutztiere, vor allem Schafe, sind kurz vor dem Jahreswechsel im Westerwald getötet worden, höchstwahrscheinlich durch Wölfe. Darauf reagiert nun auch die Politik. SPD und CDU setzen unterschiedliche Akzente.

Wie lassen sich Weidetiere wirksam vor Übergriffen durch Wölfe schützen? Braucht es dafür über den Herdenschutz durch Zäune hinaus ein aktives Wolfsmanagement, also die Bejagung der Raubtiere? Diese Fragen rücken nach den jüngsten Nutztierrissen im Bereich Hoher Westerwald auch verstärkt in den Fokus der heimischen Politik.







