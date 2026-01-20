Seltenes Himmelsphänomen Polarlichter verwandeln den Himmel in ein Farbenmeer Franziska Bock 20.01.2026, 15:28 Uhr

i Ein Naturspektakel spielt sich am Dienstag Abend über Wissen ab. Das besondere Phänomen begeisterte Anwohner. Michael Schönberg

Die meisten Menschen kennen sie nur von Bildern aus dem hohen Norden – Polarlichter sind ein Naturspektakel, das man bei uns nur selten zu sehen bekommt. Trotzdem sorgten sie in der vergangenen Nacht für besondere Momente.

Wer in der Nacht auf Dienstag, 20. Januar, in den Himmel schaute, dem bot sich ein Naturschauspiel, das man sonst eher aus Skandinavien kennt – Polarlichter über den Höhenzügen des Westerwalds. „Das grüne Licht war in unserer Region so stark noch nie zu sehen“, berichtet Leser Jens Roth aus Steinebach/Sieg, der das Phänomen schon in der Vergangenheit beobachten konnte.







