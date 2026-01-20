Die meisten Menschen kennen sie nur von Bildern aus dem hohen Norden – Polarlichter sind ein Naturspektakel, das man bei uns nur selten zu sehen bekommt. Trotzdem sorgten sie in der vergangenen Nacht für besondere Momente.
Lesezeit 1 Minute
Wer in der Nacht auf Dienstag, 20. Januar, in den Himmel schaute, dem bot sich ein Naturschauspiel, das man sonst eher aus Skandinavien kennt – Polarlichter über den Höhenzügen des Westerwalds. „Das grüne Licht war in unserer Region so stark noch nie zu sehen“, berichtet Leser Jens Roth aus Steinebach/Sieg, der das Phänomen schon in der Vergangenheit beobachten konnte.