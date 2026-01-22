Seltenes Himmelsphänomen Polarlichter im Westerwald: So bleibt man vorbereitet Franziska Bock 22.01.2026, 09:00 Uhr

i Polarlichter über dem Westerwald. Ein Naturspektakel, das niemand verpassen will. Silke-Ellen Unverzagt

Plötzlich leuchtet der Himmel – und viele haben es verpasst. Polarlichter kommen selten und meist überraschend. Und wer sie sehen will, muss spontan reagieren. Ein Meteorologe erklärt, wie das gelingt.

Wer sich ärgert, die Polarlichter am vergangenen Dienstag verpasst zu haben, der muss nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Der Wetterexperte Björn Goldhausen verrät, wie man das Himmelsphänomen beim nächsten Mal auch bewundern kann.Vor allem der Ort und die eigene Spontaneität seien wichtig, gibt Goldhausen an.







