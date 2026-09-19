33 Gedichtbände in knapp sieben Jahren: Die „Wundertütenpoetin“ Tina Hüsch aus Bad Marienberg ist eine fleißige Schreiberin. In ihrem neuesten Werk widmet sich die inzwischen 51-Jährige dem Alter und dessen Folgen.
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Tina Hüsch ist eine Poetin in Dauerschleife: Seit Ende 2019 hat die Bad Marienbergerin bereits 33 Gedichtbände veröffentlicht. Ihr jüngstes Werk, das vor wenigen Tagen erschienen ist, trägt den Titel „Kaleidoskop meiner Gesternsehnsucht. Die Möglichkeiten von Zeitstaub und Poesie“.