Sommer genießen im Westerwald Plaza am See in Elbingen gibt ein Gefühl von Dolce Vita Mariam Nasiripour 29.07.2026, 00:00 Uhr

i Umut Aksoy betreibt zusammen mit seinem Vater das Restaurant in Elbingen. Viele Gäste kommen sogar aus Frankfurt und Wiesbaden. Mariam Nasiripour

Im Restaurant von Inhaber Yunus Aksoy und sein Sohn Umut sind auch Vegetarier und Veganer willkommen. Und das Eis stellt ein italienischer Eismacher frisch her.

Ein lauer Sommerabend, ein schönes Plätzchen direkt am See und etwas Leckeres zu essen: Mehr braucht der Mensch nicht für eine schöne Auszeit. Und wo findet man das? Im Restaurant Plaza am See in Elbingen. Inhaber Yunus Aksoy und sein Sohn Umut bieten an diesem besonderen Plätzchen traditionelle Klassiker der deutschen, italienischen und mediterranen Küche.







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