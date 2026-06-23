VG Wallmerod stärkt Wirtschaft Platzbedarf für Gewerbe und weitere Windenergieanlage Angela Baumeier 23.06.2026, 17:00 Uhr

i Im Rahmen ihrer Ortsentwicklung beabsichtigt die Ortsgemeinde Meudt zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft die Ausweisung weiterer Gewerbebauflächen im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum bestehenden Gewerbegebiet. Jens Wolf. Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Der Verbandsgemeinderat Wallmerod hat über Änderungen des bestehenden Flächennutzungsplans zu entscheiden, welche Vorhaben in Meudt und am Hahner Stock ermöglichen sollen.

Bei seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Juni, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kuhnhöfen wird sich der Verbandsgemeinderat Wallmerod unter anderem mit zwei Vorhaben beschäftigen, welche den bestehenden Flächennutzungsplan betreffen. Zum einen geht es um den Teilflächennutzungsplan Windenergie/„Hahner Stock“, zum anderen um den Aufstellungsbeschluss Gewerbegebiet Meudt.







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