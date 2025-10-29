Einstimmiger Beschluss Planung des neuen Mons-Tabor-Bads in Montabaur beginnt 29.10.2025, 20:30 Uhr

i In der Nachbarschaft des bisherigen Hallenbads soll das neue Mons-Tabor-Bad entstehen. Thorsten Ferdinand

Das Mons-Tabor-Bad in Montabaur ist in die Jahre gekommen. Experten raten zu einem Neubau, da eine Sanierung unwirtschaftlich wäre. Dieser Empfehlung schlossen sich nun die politischen Gremien in der Verbandsgemeinde und der Stadt an.

In Montabaur soll in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad gebaut werden. Das jedenfalls empfehlen die Haupt- und Finanzausschüsse der Verbandsgemeinde und der Stadt einstimmig, nachdem die entsprechenden Pläne in einer gemeinsamen Sitzung der beiden Gremien vorgestellt wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen