Feriendomizile im Gelbachtal Planer: „Auch kleine Orte verdienen gute Architektur“ 21.11.2025, 09:00 Uhr

i Carolin und Nils Fröhlich sind die Bauherren und die Betreiber der "Kleinen Bleibe" in Reckenthal. Paul Rogel

Die ländlichen Regionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie sind Wohnort, Arbeitsort und Lebensmittelpunkt zugleich. Wie viel Architektur dort bewirken kann, zeigt das Ferienhausprojekt „Kleine Bleibe“ in Reckenthal. Was sagt dessen Architekt dazu?

Während weltweit über Urbanisierung und wachsende Metropolen diskutiert wird, gerät die andere Hälfte der Bevölkerung – jene, die weiterhin in ländlichen Räumen lebt – leicht aus dem Blick. Doch gerade diese Regionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie sind Wohnort, Arbeitsort und Lebensmittelpunkt zugleich.







Artikel teilen

Artikel teilen