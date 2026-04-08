Beratung durch Nährstoffhelden
Pilotprojekt für gesunde Ernährung in Wirgeser Kitas
Anna und Marvin Zimmer aus haben gemeinsam die "Nährstoffhelden" gegründet.
Anna und Marvin Zimmer aus haben gemeinsam die "Nährstoffhelden" gegründet.
Lena Bongard

Gesunde Ernährung beginnt schon in der Kita. Davon sind Anna und Marvin Zimmer überzeugt, die gemeinsam das Projekt „Nährstoffhelden“ gegründet haben. Ab Mai wird es an neun Einrichtungen in der VG Wirges in die Praxis umgesetzt.

Lesezeit 2 Minuten
Kinder essen oft lieber Süßigkeiten als Gemüse. Doch gesunde und ausgewogene Ernährung ist schon für die Kleinsten wichtig. Anna und Marvin Zimmer haben daher die „Nährstoffhelden“ gegründet. Das Projekt soll in Kitas helfen, ausgewogene Ernährung realistisch umzusetzen.

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