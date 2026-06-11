Großer Wallfahrtstag
Pilger trotzen in Marienstatt dem nasskalten Wetter
Mit Blumen und Fahnen hatten sich die Wallfahrer aus allen Himmelsrichtungen früh am Morgen auf den Weg nach Marienstatt gemacht
Mit Blumen und Fahnen hatten sich die Wallfahrer aus allen Himmelsrichtungen früh am Morgen auf den Weg nach Marienstatt gemacht.
Röder-Moldenhauer

Das Wetter war zwar keineswegs festtagsgemäß. Doch den vielen Teilnehmern des Großen Wallfahrtstages in Marienstatt konnte der Regen am Donnerstag nichts anhaben.

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Dieses Bild hatte durchaus Symbolkraft: Mittendrin im Pontifikalamt zum Großen Wallfahrtstag auf dem Marienstatter Abteihof wurde dort ein Meer aus bunten Regenschirmen aufgespannt. Nur wenige Gläubige ergriffen die Flucht, als die dichten Wolken am Himmel plötzlich ihre Schleusen öffneten und einen kräftigen Regenschauer zur Erde schickten.

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