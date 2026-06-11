Das Wetter war zwar keineswegs festtagsgemäß. Doch den vielen Teilnehmern des Großen Wallfahrtstages in Marienstatt konnte der Regen am Donnerstag nichts anhaben.
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Dieses Bild hatte durchaus Symbolkraft: Mittendrin im Pontifikalamt zum Großen Wallfahrtstag auf dem Marienstatter Abteihof wurde dort ein Meer aus bunten Regenschirmen aufgespannt. Nur wenige Gläubige ergriffen die Flucht, als die dichten Wolken am Himmel plötzlich ihre Schleusen öffneten und einen kräftigen Regenschauer zur Erde schickten.