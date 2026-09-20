Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, beginnt in Hachenburg traditionell die Kleinkunst-Saison. Schon der Auftakt mit den beiden Entertainern Pigor & Eichhorn, die eine Mischung aus Humor, Musik und Scharfsinn boten, war ein voller Erfolg.
Lesezeit 2 Minuten
Einen amüsanten Kabarettabend mit feinsinnigem Humor, Chansons, Scharfsinn, Satire sowie bissigen Beobachtungen bot auf Einladung der Hachenburger Kulturzeit und mit Unterstützung der Sparkasse Westerwald-Sieg das Duo Pigor & Eichhorn in der Stadthalle.