Kultur in Hachenburg Pigor & Eichhorn brillieren mit ihrem neuen Programm Rolf-Dieter Rötzel 20.09.2026, 13:00 Uhr

i Pigor & Eichhorn hätten gerne jemanden aus dem Publikum auf der Bühne mit einer uninteressanten Geschichte gesehen. Keiner war jedoch dazu bereit. Da half auch keine Runde Wodka für alle Anwesenden im Saal. Rolf-Dieter Rötzel

Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, beginnt in Hachenburg traditionell die Kleinkunst-Saison. Schon der Auftakt mit den beiden Entertainern Pigor & Eichhorn, die eine Mischung aus Humor, Musik und Scharfsinn boten, war ein voller Erfolg.

Einen amüsanten Kabarettabend mit feinsinnigem Humor, Chansons, Scharfsinn, Satire sowie bissigen Beobachtungen bot auf Einladung der Hachenburger Kulturzeit und mit Unterstützung der Sparkasse Westerwald-Sieg das Duo Pigor & Eichhorn in der Stadthalle.







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