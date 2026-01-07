Interview mit Martin Bolze Pharo bringt Seminar-Shows nach Ransbach-Baumbach Camilla Härtewig 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Martin Bolze alias Pharo ist Ende Januar mit drei Shows in der Stadthalle Ransbach-Baumbach zu Gast. Martin Bolze

Hypnotiseur Martin Bolze alias Pharo gastiert Ende Januar in der Stadthalle Ransbach-Baumbach. In drei Seminar-Shows geht es um Selbstliebe, Wunschgewicht und Rauchfreiheit. Er verspricht Unterhaltung mit Tiefgang und Impulse für neue Vorsätze.

Martin Bolze alias Pharo ist Fernsehhypnotiseur und erfolgreicher Buchautor, Entertainer, Motivator und Wegweiser neuer Vorsätze und Lebensziele. Er versetzt mit seinem Können bereits seit mehr als 40 Jahren Menschen aus aller Welt in großes Erstaunen.







