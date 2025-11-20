Vorfreude im Advent Pfefferkuchenmarkt auf dem illuminierten Rathausplatz Ulrike Preis 20.11.2025, 15:00 Uhr

i Neben Glühwein, Punsch und anderen leckeren Köstlichkeiten werden auf dem Pfefferkuchenmarkt auch weihnachtliche Dekorationen und nette Geschenkideen angeboten werden. Archiv: Ulrike Preis. Ulrike Preis

Das Westerburger Weihnachtsdorf bietet bald wieder eine stimmungsvolle Atmosphäre, die Vorbereitungen dazu laufen derzeit auf Hochtouren.

In der Region steigt die Vorfreude auf den Westerburger Pfefferkuchenmarkt: Der Rathausplatz mit seinem Weihnachtsdorf wird von Donnerstag, 27. November, bis einschließlich Sonntag, 30. November, wieder zum Feiern, Flanieren und Genießen einladen. Die Veranstaltung, organisiert vom Gewerbeverein Westerburger Land, der Verbandsgemeinde und der Stadt Westerburg, hat sich seit vielen Jahren weithin einen Namen gemacht.







