Im Archiv geblättert Pfarrzentrum der Lutherkirche in Montabaur entstand Hans-Peter Metternich 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Durch diesen neuen Trakt wird die Lutherkirche in der Elgendorfer Straße in Montabaur zu einem Pfarrzentrum erweitert. Foto Meister

Was war vor 50 Jahren im Westerwaldkreis los? Unser Mitarbeiter Hans-Peter Metternich hat im Archiv geblättert und manch spannende Schlagzeile im Oktober 1976 entdeckt.

Was hat die Menschen im Westerwaldkreis im Oktober 1976 bewegt? Wir haben im Archiv geblättert und die wichtigsten Schlagzeilen zusammengetragen, die vor 50 Jahren in der Zeitung standen.1. Oktober: Für sein erfolgreiches und engagiertes Wirken in den vergangenen 24 Jahren als Stadtbürgermeister und Bürgermeister der VG Rennerod, und in Anerkennung der zahlreichen Tätigkeiten in Ausschüssen, Gremien und Vereinen erhält Karl ...







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