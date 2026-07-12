Weichen für Zukunft gestellt Pfarrei Montabaur bewertet alle Kirchen und Immobilien Thorsten Ferdinand 12.07.2026, 08:00 Uhr

i Die Pfarrkirche St. Peter in Ketten bildet das Zentrum des kirchlichen Lebens der Pfarrei Montabaur – und das soll auch so bleiben. Archiv Thorsten Ferdinand

Welche Kirchen und Pfarrhäuser wird die Pfarrei Montabaur langfristig erhalten und von welchen Gebäuden wird sie sich möglicherweise trennen? Diese Fragen stellen sich viele Gläubige im südlichen Westerwald. Nun gibt es erste Antworten.

Das religiöse Leben der katholischen Pfarrei St. Peter Montabaur wird zukünftig vorwiegend in den Orten Montabaur, Wirzenborn, Niederelbert, Kadenbach und Eitelborn stattfinden. Dies geht aus dem Gebäudekonzept der Pfarrei hervor, das im Rahmen der kirchlichen Immobilienstrategie des Bistums Limburg erarbeitet wurde.







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