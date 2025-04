Das Restaurant Pettinari’s in Montabaur schließt Ende April. Nach dem gleichnamigen Schwesterbetrieb in den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen, den Geschäftsführer Danilo Pettinari bereits vor dem Jahreswechsel zusperren musste, gibt das Stadthallenrestaurant im Haus Mons Tabor der Kundschaft noch über die Osterfeiertage und bis Ende des Monats die Möglichkeit, Reservierungen zu den üblichen Öffnungszeiten wahrzunehmen und Gutscheine einzulösen.

Danilo Pettinari begründet den Weggang mit den bevorstehenden Sanierungsarbeiten an der Stadthalle. Ist der dadurch verursachte Ausfall im Veranstaltungscatering der Grund für Pettinari, sich aus dem Gastrobetrieb dort zurückzuziehen? „Zuerst war der Gedanke, den Betrieb nach den Arbeiten weiterzuführen“, sagt er. Doch dass die Dauer der Brandschutzsanierung und weiterer Maßnahmen an der Halle sich über zwei Bauabschnitte erstrecken und ihm die genaue Dauer noch nicht genannt werden konnte, habe ihn zusammen mit gesundheitlichen Widrigkeiten in der Familie bewogen, ganz aus Montabaur wegzugehen.

„Wir sind zuversichtlich, dass das Restaurant in Montabaur fortgeführt werden kann“, hatte Rechtsanwalt Marcel Gast, Insolvenzverwalter der Ciao Belli Gastro GmbH in Höhr-Grenzhausen, unserer Zeitung Anfang November noch gesagt. Danilo Pettinari, der die beiden Pettinari’s-Restaurants in der Stadthalle Montabaur und in den Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen leitete, hatte am 25. Oktober Insolvenz angemeldet. Obwohl er eine Nachfolgegesellschaft gegründet und über diese das Montabaurer Stadthallenrestaurant weiterbetrieben hatte, steht nun also fest: „Nach rund eineinhalb Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Stadt Montabaur öffnet das Stadthallenrestaurant Pettinari‘s am 30. April zum letzten Mal seine Pforten.“ Dies teilt das Montabaurer Stadtmarketing in einer Presseinfo mit.

Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher und Citymanager Oliver Krämer antworten auf die Anfrage unserer Zeitung in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Montabaur und dem Restaurantpächter endet auf Wunsch von Danilo Pettinari am 30. April. Die Stadthalle wird in den nächsten Wochen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen sein. Diese Zeit werden wir seitens der Stadt nutzen, um einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin zu suchen.“

i Seit rund anderthalb Jahren betreibt Danilo Pettinari das nach seiner Familie benannte Restaurant in Montabaurs guter Stube. Unter anderem sind es gesundheitliche Probleme in der Familie, die ihn jetzt dazu bewegen, mit Beginn der Sanierung der Stadthalle den Standort aufzugeben. Katrin Maue-Klaeser

Danilo Pettinari unterstützt auch in der Kreisstadt, wie schon in Höhr-Grenzhausen, bei der Suche nach einem Nachfolger: „Wenn sich ein Interessent bei mir meldet, gebe ich die Information weiter“, sagt er. In der Kannenbäckerstadt hat dies allerdings nicht gefruchtet: Das Lokal in den Westerwald-Arkaden steht noch immer leer, Pettinari selbst hat seit dem Jahreswechsel nichts mehr gehört und keine aktuellen Informationen.

„Das italienische Lokal hatte sich in der Schusterstadt mit geschmackvollen Speisen gut etabliert“, heißt es vom Stadtmarketing zu Pettinari’s Montabaur. Das bestätigt der Geschäftsführer: „Es ist ein sehr schönes Lokal und hat sich nach der Unruhe (wegen der Insolvenz, Red.) sehr gut entwickelt. Wir haben auch viele Anfragen wegen Veranstaltungen.“

„Nach notwendigen Renovierungsarbeiten und einer damit einhergehenden kurz gehaltenen Schließungspause der Stadthalle Haus Mons Tabor wird man wieder getrennte Wege gehen“, schließt die Mitteilung des Stadtmarketings. Während der im Mai beginnenden Sanierungsarbeiten am Haus Mons Tabor können in der Stadthalle keine Veranstaltungen stattfinden, deren Catering für den Betreiber des Stadthallenrestaurants seit jeher ein wichtiges wirtschaftliches Standbein darstellt.

Nun „befindet sich die Stadt Montabaur bereits in Neuverhandlungen mit potenziellen Gastronomen“ für das Stadthallenrestaurant, wie das Stadtmarketing mitteilt. Die vorherige Suche, bis mit Pettinari ein neuer Betreiber gefunden war, hatte fast anderthalb Jahre gedauert. Stadtchefin und Citymanager geben sich dennoch zuversichtlich: „Es haben sich bereits Interessenten gemeldet. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen.“

Die Öffnungszeiten

An den Osterfeiertagen gelten bei Pettinari’s in der Montabaurer Stadthalle die üblichen Öffnungszeiten, ebenso bis 30. April: Mittwochs und donnerstags bleibt das Restaurant geschlossen. Montags, dienstags, freitags und samstags ist die Küche von 17.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Sonntags wird auch mittags bewirtet, von 12 bis 14.30 Uhr, außerdem abends von 17 bis 21 Uhr.