Petra Korzilius hat ihre funkelnde Berufung gefunden. Die Ransbach-Baumbacherin ist gelernte Gemmologin und zertifizierte Diamantgutachterin – eine Fachfrau, die weiß, wie man den wahren Wert eines Edelsteins erkennt. Sie erstellt als freie Sachverständige für Schmuck und Edelsteine Wertgutachten.

In einem gut gesicherten Edelsteinlabor untersucht die 60-Jährige die temporär vorhandenen Diamanten, Rubine, Saphire und andere Preziosen von Kunden mit modernster Technik und geschultem Auge. Unter dem Mikroskop wird das kleinste Detail genau unter die Lupe genommen. „Jeder Stein erzählt eine Geschichte“, erklärt sie, „und meine Aufgabe ist es, diese Geschichte zu lesen und zu verstehen.“ Die Begeisterung für ihren ungewöhnlichen Beruf ist ihr anzusehen. Sie strahlt beim Erzählen fast genauso hell wie die glitzernden Steine, die sie begutachtet.

„ Jeder Stein erzählt eine Geschichte.“

i Das Spektroskop ist ein Gerät, das die Lichtabsorption eines Edelsteins analysiert. Wenn Licht durch einen Edelstein fällt, werden bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert, was zu charakteristischen Absorptionslinien im Spektrum führt. Diese Linienmuster sind für verschiedene Edelsteine einzigartig und können dazu verwendet werden, den Edelstein zu identifizieren. Hier sind es Citrine. Petra Korzilius

Gemmologie ist dabei weit mehr als nur die Bestimmung von Karat und Farbe. Sie umfasst die präzise Analyse optischer Eigenschaften, die Erkennung von Behandlungen und Fälschungen sowie die Bewertung von Qualität und Herkunft. Dank ihrer umfassenden Ausbildung und Zertifizierungen ist Korzilius in der Lage, Gutachten zu erstellen, die nicht nur Schmuckliebhabern, sondern auch Juwelieren und Versicherungen eine verlässliche Grundlage bieten. Für Erbangelegenheiten steht sie auch zur Verfügung. Dabei legt sie großen Wert auf Diskretion und persönliche Beratung. Denn: „Schmuck ist mehr als nur ein materieller Wert. Meine Lebensaufgabe ist es, diesem Wert mit Fachwissen, Respekt und Sorgfalt gerecht zu werden.“

Petra Korzilius verfügt über ein fundiertes Fachwissen und jahrzehntelange Erfahrung. Um ein anerkanntes und aussagekräftiges Schmuckgutachten zu erstellen, wird das Schmuckstück in ihrem Edelsteinlabor genauestens untersucht. Insbesondere Edelsteine wie Diamanten, Saphire oder auch Perlen müssen einer eingehenden, zumeist optischen Untersuchung unterzogen werden, um die Echtheit zu garantieren und einen marktgerechten Schätzwert zu ermitteln. Dazu verwendet die Ransbach-Baumbacherin eine Vielzahl an Instrumenten, dazu zählen ein Polariskop, ein Refraktometer, ein Diamantprüfgerät, ein Spektroskop, ein Mikroskop, eine UV- und Diamantenleuchte und ein Diamanten-Proportionen-Projektor.

i Das Polariskop besteht aus zwei Polarisationsfiltern, zwischen die der Edelstein gelegt wird. Durch Drehen des oberern Filters kann die Gemmologin feststellen, ob der Stein einfach- oder doppelbrechend ist. Camilla Härtewig

Die Tochter einer Konditorenfamilie von der Schwäbischen Alb erlernte per Zufall den Beruf der Einzelhandelskauffrau Uhren/Schmuck – der Vater hatte die Ausbildungsstelle kurzerhand mit dem Juwelier vier Häuser weiter in Riedlingen ausgemacht. Die Leidenschaft für Schmuck wuchs mit der Zeit, ebenso wie der brennende Wunsch, sich mehr Wissen anzueignen. Stillstand ist nicht Petra Korzilius’ Ding. So zog es die junge Frau nach Idar-Oberstein, wo sie zur Gemmologin ausgebildet wurde. Mit 21 führte sie das nach Koblenz. „Überall, wo ich mich vorgestellt habe – von Freiburg bis Stuttgart – wollte man mich haben. Nur bei Carl Willy Müller in der Schlossstraße fand man mich eigentlich zu jung. Das hat meinen Ehrgeiz geweckt“, lacht Petra Korzilius.

Dort begegnete sie auch ihrem späteren Mann, den sie bei einem Uhrenkauf beriet. „Die Uhr läuft noch heute“, sagt Stefan Korzilius und lächelt seine Frau an. In den folgenden Jahren setzten beide ihren Schwerpunkt auf den Beruf. Petra Korzilius arbeitete unter anderem in Ulm und als Store Managerin in Köln, ihr Mann bereiste als Keramikingenieur die ganze Welt. Unter anderem zog es ihn nach Australien, Taiwan und Thailand.

i Master Stones (Meistersteine) sind Vergleichssteine, die zur Bestimmung der Farbe von Diamanten genutzt werden. Ein zu prüfender Diamant wird unter standardisierten Bedingungen mit diesen Vergleichssteinen verglichen. So erhält man eine einheitliche, objektive Farbgraduierung, die für die Wertbestimmung entscheidend ist. Camilla Härtewig

Doch die beiden hielten stets Kontakt. Die Liebe siegte, das Paar heiratete 1992 und bekam ein Kind. In Ransbach-Baumbach baute die junge Familie ein schönes Haus. Für einige Jahre unterstützte Petra Korzilius ihren Mann in seinem Unternehmen und kümmerte sich um den Sohn. Sie kehrte jedoch wieder zurück in ihre Branche und pendelte mehrmals die Woche nach Limburg, Wiesbaden, Koblenz und viele Jahre nach Köln.

Stefan Korzilius, der aus einer Keramikerdynastie stammt, war bis zu seiner Rente in ganz Deutschland beschäftigt. Nun hat er sich mit dem Kleinunternehmen „Schmuckwert Korzilius“ gerade selbstständig gemacht. Mitte September steigt seine Frau als Angestellte mit ein – zunächst versuchsweise. Das Paar, das viele Jahre nur eine Wochenendbeziehung leben konnte, genießt es jetzt, endlich Zeit miteinander zu verbringen und ein gemeinsames Projekt zu haben. Und das von daheim aus.

i Das Mikroskop ist für Petra Korzilius von zentraler Bedeutung. Es wird verwendet, um Einschlüsse, Wachstumsstrukturen und andere innere Merkmale eines Edelsteins zu untersuchen. Diese können wichtige Hinweise auf die Herkunft und Echtheit des Edelsteins geben. Camilla Härtewig

Petra Korzilius hat mit großer Freude im Verkauf gearbeitet – es war ihr stets ein Herzensanliegen, Menschen mit Schmuck und Uhren glücklich zu machen. „Schon in meiner frühen Ausbildung zur Gemmologin hat mich das Mikroskopieren fasziniert – die winzigen Einschlüsse wie Flüssigkeitsfahnen, Gasblasen und Minerale sind mehr als nur Merkmale: Sie tragen ein ganzes Universum in sich, sind Zeugen unserer Erdgeschichte und wahrhafte Wunder der Natur.“ Ein stiller, inspirierender Moment bei einem Klosterbesuch gab schließlich den Anstoß, diesen lange gehegten Traum zu verwirklichen. Petra Korzilius absolvierte 2022 die Ausbildung zur Diamantgutachterin in Idar-Oberstein und gründete ihr eigenes Edelsteinlabor.

Was ist ihr Lieblingsstein? Die 60-Jährige überlegt nur kurz und sagt dann ganz bestimmt: „Der Diamant! Trotz seiner Farblosigkeit ist er faszinierend. Er entsteht bei Vulkanausbrüchen in circa 300 Kilometern Tiefe und kristallisiert unter enormem Druck und Hitze aus. Der Diamant ist der härteste Edelstein der Welt und ist sehr schwer zu schleifen. Vorher sieht er aus wie Kandiszucker. Der Wert eines Diamanten wird durch die vier Hauptkriterien Gewicht, Farbe, Reinheit und Schliff bestimmt. Zusätzlich kann die Fluoreszenz den Wert beeinflussen. Nur ein Prozent aller Rohdiamanten, die weltweit gefunden werden, sind bester Farbe und Reinheit. Es gibt einfach nichts Vergleichbares.“ Zur bestandenen Prüfung als Diamantgutachterin hat sich Petra Korzilius ganz folgerichtig selbst belohnt: mit Diamantohrsteckern im Brillantschliff.

Weitere Informationen gibt es unter www.schmuckwert.top und unter www.petrakorzilius.de