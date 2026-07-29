Sagenumwobener Schlossgeist gibt jetzt Fußgängern an der Kreuzung Jahnstraße/Neumarkt das Signal. Die identitätsstiftende Idee wurde innovativ umgesetzt.
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Der sagenumwobene Schlossgeist ist in Westerburg wieder aktiv: Das Petermännchen tut dabei etwas Gutes und gibt Fußgängern, welche die Straße queren wollen, das sichere Signal zum „Go“. Zu finden ist es an der ersten individualisierten Lichtsignalanlage des Kreises, wie Stadtbürgermeister Janick Pape freudig bei einem Vor-Ort-Termin verkündete.