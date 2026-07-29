Schlossgeist gibt den Weg frei
Petermännchen ziert neue Westerburger Ampelanlage  
Janick Pape freute sich, dass Westerburg nun die erste Stadt im Kreis ist, die eine individualisierte Ampelanlage hat, die mit U
Janick Pape freute sich, dass Westerburg nun die erste Stadt im Kreis ist, die eine individualisierte Ampelanlage hat, die mit Unterstützung des Verschönerungsvereins realisiert wurde. Die Idee dazu hatte er gemeinsam mit Markus Kachler bei einer Autofahrt an der Kreuzung Jahnstraße/Neumarkt.
Röder-Moldenhauer

Sagenumwobener Schlossgeist gibt jetzt Fußgängern an der Kreuzung Jahnstraße/Neumarkt das Signal. Die identitätsstiftende Idee wurde innovativ umgesetzt.

Lesezeit 2 Minuten
Der sagenumwobene Schlossgeist ist in Westerburg wieder aktiv: Das Petermännchen tut dabei etwas Gutes und gibt Fußgängern, welche die Straße queren wollen, das sichere Signal zum „Go“. Zu finden ist es an der ersten individualisierten Lichtsignalanlage des Kreises, wie Stadtbürgermeister Janick Pape freudig bei einem Vor-Ort-Termin verkündete.
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