Bühnenpräsenz im Westerwald Petermännchen spielen seit Jahren Theater mit Bravour Angela Baumeier 29.03.2026, 10:00 Uhr

i Mit ihren zauberhaften Märcheninszenierungen hat sich das Petermännchen-Theater einen festen Platz im Herzen vieler Theaterfreunde erobert. Die Aufführungen sind immer wieder auch ein Augenschmaus - wie hier die Aufführung 2024 "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Röder-Moldenhauer

Zur Kulturszene der Verbandsgemeinde Westerburg gehört eine Laienspielgruppe, die sich die Herzen vieler Zuschauer seit 1992 erobert hat und immer wieder für begeisterten Applaus sorgt. Aktuell begeistert sie mit einer Kriminalkomödie.

Soeben ist der Vorhang für die gelungene Premiere der Kriminalkomödie „ Halbpension mit Leiche“ gefallen, haben die Zuschauer mit viel Spaß die Inszenierung im Kleinen Haus von Rothenbach gesehen und gefeiert. Damit setzt das Petermännchen-Theater eine Tradition fort, die 1992 begann.







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