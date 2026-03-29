Zur Kulturszene der Verbandsgemeinde Westerburg gehört eine Laienspielgruppe, die sich die Herzen vieler Zuschauer seit 1992 erobert hat und immer wieder für begeisterten Applaus sorgt. Aktuell begeistert sie mit einer Kriminalkomödie.
Lesezeit 2 Minuten
Soeben ist der Vorhang für die gelungene Premiere der Kriminalkomödie „ Halbpension mit Leiche“ gefallen, haben die Zuschauer mit viel Spaß die Inszenierung im Kleinen Haus von Rothenbach gesehen und gefeiert. Damit setzt das Petermännchen-Theater eine Tradition fort, die 1992 begann.