Das Publikum hat bei der Aufführung von „Schriftlich, in dreifacher Ausfertigung“ in der Kleinkunstbühne Rothenbach kräftig zu lachen. Die neue Inszenierung ist kurzweilig und sorgt für einen vergnüglichen Theaterabend.

Nun ja, eigentlich sind Flitterwochen ja eine freudige Angelegenheit für ein frischvermähltes Paar. Und eigentlich haben da Zuschauer nichts zu suchen. Bei der neuesten Inszenierung des Petermännchen-Theaters aber ist genau das möglich, da wird das Publikum einfach mitgenommen an den Frühstückstisch nach der Hochzeitsnacht. Was dann in drei Akten geschieht, kommt dank der gelungenen Regie von Ute Thoma und Saskia Wolf kurzweilig, auf den Punkt gebracht über die Kleinkunstbühne Rothenbach. Beim Premierenabend am Welttheatertag gab es dafür reichlich Lacher, Szenenapplaus und stürmischen Beifall am Ende – bis zum traditionellen „Freudenschrei“ der Akteure hinter dem glitzernden Bühnenvorhang.

Zunächst aber wurden die zahlreichen Besucher, die um 18 Uhr erwartungsfroh Platz genommen hatten (Glückwunsch zu der Wahl dieser Uhrzeit!), von Sika Michel herzlich willkommen geheißen: „Dass das Haus so voll ist, ist ein gutes Zeichen“, erklärte sie im Namen der Petermännchen, die in diesem Jahr einen neuen Weg gehen und eine Kriminalkomödie, also keine Verwechslungskomödie, zeigen. Ein besonderer Dank galt allen Sponsoren, die eine solche Aufführung erst ermöglichen.

i Meta Kaubke (links) läuft angesichts des Chaos in ihrem Haus zu geifernder Höchstform auf und nervt Eva-Maria Meisner tüchtig. Röder-Moldenhauer

„Gehen wir zusammen in die 1990er-Jahre“, lud Michel ein, bevor sich zum Hit „Er gehört zu mir“ der Vorhang hob und den Blick freigab auf die von Veronika Schneider kokett gespielte Eva-Maria Meisner im verführerischen Negligee. Müde lässt sich ihr frisch angetrauter Rainer-Maria Meisner den Morgenkaffee einschenken, bevor der Aufbruch zur Hochzeitsreise ansteht. Doch natürlich kommt alles ganz anders, und dabei bekommt der als (Verkehrs)Polizist tätige Ehemann einiges zu tun. Mit sichtbarem Spaß an der Rolle agiert Jan-Luca Klöckner in dieser Rolle.

Dass das Pärchen schon in seiner zweiten Ehenacht nicht im siebten Himmel landet, sondern ganz andere Sorgen hat, hängt zum einen mit einem gewieften Techniker (Ole Warncke) zusammen, zum anderen mit den Hochzeitsgeschenken und dem überfallartigen Besuch der lieben Verwandtschaft. Tante Amalie (eine Paraderolle für Karina Aselmeyer) und ihr reizendes Töchterchen Florentine (verführerisch gespielt von Elli Schmidt) bringen vor allem den jungen Ehegatten in arge Nöte. Und nicht sie allein sorgen für Chaos, kommt doch schließlich auch noch Tante Berta (Saskia Wolf) mit einem Geschenk zu Besuch.

i Die Kriminalkomödie "In dreifacher Ausfertigung" ist ein amüsantes Stück, bei der Erbstücke als Hochzeitsgeschenk eine wichtige Rolle spielen. Röder-Moldenhauer

Doch Eva-Maria plagen ganz andere Gedanken, die so ganz mit dem Eingangslied „Er gehört zu mir“ zu tun haben. Das heillose Durcheinander wird komplett durch den hartnäckigen Verdacht eines Ehebruchs und das Auftauchen einer hübschen Blondine (Julia Hahn gibt das Fräulein Müller herrlich naiv).

Es scheint, dass in diesem ehrenwerten Haus so manche Scherbe aufgekehrt werden muss, und nicht nur die des Polterabends, die für die Hausmeistergattin Meta Kalubke zum Stein des Anstoßes werden. Für Holli Wallace gab es einen besonders starken Applaus am Ende, spielt sie doch die Meta so richtig zickig und geifernd. In ihrer Kittelschürze und mit Lockenwicklern auf dem Kopf ist sie das krasse Gegenstück zu den reizenden Cousinen Eva-Maria und Florentine. Ihre neugierige Nase kann sie jedoch nur so lange in alle Dinge stecken, bis es ihrem Egon Kalubke (Simon Koch) reicht.

i Tante Amalie, die reiche Tante, ist eine knallharte Geschäftsfrau, was auch ihre Angestellte, das blonde Fräulein Müller, zu spüren bekommt. Röder-Moldenhauer

Das Stück, in stimmiger Kulisse aufgeführt, spielt gekonnt mit Rollenklischees, hat Wortwitz und unerwartete Momente. Es spielt aber auch damit, dass die Zuschauer der Handlung auf der Bühne ein Stück voraus sind, sie also mehr wissen als die jeweiligen Akteure. Die Aufführung der dreiaktigen Kriminalkomödie ist ein gelungener Theaterspaß, der verdient viel Applaus erhielt, und zum Glück nicht nur noch in „dreifacher Ausfertigung“ zu sehen ist.

Weitere Aufführungen finden in Rothenbach am 5. und 6. April sowie 12. und 13. April statt. Die Dernière der Komödie wird am 26. April in der Stadthalle Westerburg aufgeführt. Alle Vorführungen beginnen um 18 Uhr.