Das Land Rheinland-Pfalz stellt in diesem Jahr seine Förderung für die Feuerwehren um – weg von der Einzelmaßnahme hin zu Pauschalsummen. Aber wie kommt das im Westerwaldkreis an?

Rheinland-Pfalz krempelt seine Feuerwehrförderung um und will damit mehr Flexibilität schaffen. Doch was ist genau vorgesehen? Und wie reagiert man im Westerwaldkreis auf die Neuerungen? Wir haben exemplarisch bei zwei VG-Bürgermeistern sowie bei der Kreisverwaltung in Montabaur, konkret bei den beiden stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren, nachgehakt.

„Seitens der Verwaltung sehen wir einige Vorteile in der neuen Pauschalförderung: Beschaffungen können schneller getätigt werden, da über den Bedarfsplan hinaus keine Abstimmung von Einzelmaßnahmen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) erfolgen muss“, heißt es aus der Verbandsgemeinde Montabaur in der Antwort auf die Anfrage an Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich. So könne ein anstehendes Projekt direkt nach dem Ratsbeschluss umgesetzt werden. „Wir müssen keinen Antrag stellen und entsprechend nicht mehr auf Bewilligungsbescheide warten. Auch die Genehmigungsverfahren für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn entfallen“, skizziert der Rathauschef die Vorteile. Die VG könne selbst entscheiden, wo und wie sie den Förderbetrag einsetzt, und könne so bedarfsorientierter und schneller als bisher beschaffen.

„Beschaffungen können schneller getätigt werden, da über den Bedarfsplan hinaus keine Abstimmung von Einzelmaßnahmen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) erfolgen muss.“

Ulrich Richter-Hopprich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur

Doch in Montabaur sieht man durchaus auch Nachteile: „Wir haben mit den geplanten Neubauten der Gerätehäuser in Montabaur und Neuhäusel sowie diversen neuen (Groß-)Fahrzeugen einige große Investitionen vor uns, bei denen wir mit der bisherigen prozentualen Förderung in Summe deutlich höhere Zuschüsse erhalten hätten“, heißt es. Allgemein berge das neue System die Gefahr, dass es zu Überbeschaffungen und zu Vorratsbeschaffungen kommen könne. Außerdem könnte ein Sanierungsstau entstehen, weil teure Einzelprojekte geschoben würden. Zudem drohten Lieferengpässe bei Fahrzeugen.

Für den Bürgermeister ist die neue Pauschalförderung aber eher ein Thema für die politischen Gremien und weniger für die örtlichen Feuerwehren. „Der Feuerwehrbedarfsplan ist die Grundlage für alle Einzelmaßnahmen aus den Bereichen Gebäude, Fahrzeuge, Ausrüstung. Er wird in einer Arbeitsgruppe erstellt beziehungsweise fortgeschrieben, der neben der Verwaltung, dem Ausschuss für Brandschutz und technischen Hilfen (ABH) auch die VG-Wehrleitung und die Wehrführungen vertreten sind“, erläutert er das Vorgehen. Jede Einzelmaßnahme werde im ABH vorberaten und dann im VG-Rat beschlossen. Dazu gehöre immer auch ein Finanzierungsplan.

„Der wesentliche Vorteil der Pauschalförderung liegt für ihn darin, dass die Verbandsgemeinden nun nicht mehr über viele Jahre die ihnen zustehenden Zuschüsse des Landes vorfinanzieren müssen.“

Gerrit Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod

„Die Umstellung auf eine Pauschalförderung wird schon seit vielen Jahren vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie den Verbandsgemeinden als Träger des Brandschutzes gegenüber dem Land gefordert. Nach vielen Jahren hat unsere Bitte nun Erfolg gehabt. Es freut mich, dass man auf Landesebene die Vorteile der pauschalen Förderung endlich erkannt hat“, betont Gerrit Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod. Der wesentliche Vorteil der Pauschalförderung liegt für ihn darin, dass die Verbandsgemeinden nun nicht mehr über viele Jahre die ihnen zustehenden Zuschüsse des Landes vorfinanzieren müssen. „Das alte Fördersystem war mit einem langjährigen, bürokratischen Antragsverfahren verbunden. Selbst wenn an dessen Ende ein Zuschuss in Aussicht gestellt wurde, dauerte es bis zu fünf Jahre bis zur Zustellung des Förderbescheids durch das Land“, berichtet der Bürgermeister aus der Praxis. Die Fördersumme selbst sei dann – sogar bei kleineren, fünfstelligen Zuschüssen – oftmals noch gestückelt und in mehreren Jahresraten gestaffelt an die Verbandsgemeinden ausgezahlt worden.

Gut an der Neuregelung ist für Müller zudem, dass neben der Einwohnerzahl auch die Gemeindefläche einer Verbandsgemeinde in die Berechnung der Bezuschussung mit einfließt. Denn gerade im ländlichen Raum mit flächenmäßig großen Verbandsgemeinden sei der flächendeckende Brandschutz in allen Orten eine besondere Herausforderung. Doch auch, wenn er die Umstellung der Förderung grundsätzlich begrüßt, sieht der Bürgermeister auch „spürbare“ Nachteile – dann nämlich, wenn Verbandsgemeinden den Neubau eines größeren Gerätehauses, etwa für ihre zentrale Stützpunktfeuerwehr, durchführen müssen. „Hier wird die jährliche Pauschalförderung dem konkreten finanziellen Unterstützungsbedarf für solch ein Großprojekt, das durchaus im zweistelligen Millionenbereich liegt, im tatsächlichen und zeitlichen Verhältnis nicht gerecht. Hier würde ich eine Regelung begrüßen, wie sie bereits für Feuerwehrwachen von Berufsfeuerwehren und Leitstellen vorgesehen ist. Dort soll es nämlich bei einer am Einzelobjekt orientierten einmaligen Förderung für das konkrete Vorhaben bleiben“, appelliert Müller an das Land, hier kurzfristig nachzusteuern.

„Gerade für einen einwohnerstarken und flächenmäßig großen Aufgabenträger wie den Westerwaldkreis wird bei dieser Vorgehensweise die Bedarfslage nicht hinreichend gewürdigt.“

Jens Weinriefer und Markus Brenner, stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteure im Westerwaldkreis

Und wie sehen es die beiden stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteure (BKI) im Westerwaldkreis, Jens Weinriefer und Markus Brenner? Auch von ihnen kommt ein grundsätzliches „Daumen hoch“. „Die Förderung durch einen Pauschalbetrag bedeutet wesentlich weniger Verwaltungsaufwand und wurde schon lange gefordert. Einzelanträge für Maßnahmen und Nachweise werden dadurch entfallen, auch Genehmigungen des vorzeitigen Maßnahmenbeginns werden entbehrlich. Die Kommunen können besser planen und gewinnen Handlungsspielraum, da die pauschal gewährten Mittel grundsätzlich für alle Einsatzmittel oder Bauvorhaben eingesetzt werden können, die dem Brandschutz und der allgemeinen Hilfe beziehungsweise dem Katastrophenschutz dienen“, so ihre Meinung. Die beiden begrüßen zudem, dass die Fördermittel nicht wie bisher erst Jahre nach der Bewilligung ausgezahlt würden.

Ein Problem sehen Weinriefer und Brenner in der Übergangszeit. „Hier wäre mehr Vorbereitungszeit wünschenswert gewesen. Für größere Anschaffungen müssen die Pauschalen angespart werden, laufende Projekte könnten dabei ins Hintertreffen geraten. Auch müssen alle Verbandsgemeinden und Landkreise – soweit nicht bereits erfolgt – ab 2028 einen Bedarfs- und Entwicklungsplan vorlegen. Nur, wenn dieser von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, können die Pauschalen für darin enthaltene Maßnahmen eingesetzt werden“, erläutern die beiden Vize-BKI. Nachbesserungsbedarf sehen sie zudem bei der Zuteilung der Fördermittel für den Katastrophenschutz. „Aus Sicht des Westerwaldkreises ist es nicht sachgerecht, hier nicht, wie bei den übrigen Pauschalen, ebenfalls die Größe der Landkreise zu berücksichtigen. Gerade für einen einwohnerstarken und flächenmäßig großen Aufgabenträger wie den Westerwaldkreis wird bei dieser Vorgehensweise die Bedarfslage nicht hinreichend gewürdigt“, so ihre Überzeugung. Doch grundsätzlich begrüßen nach ihrer Einschätzung auch die Vertreter der Feuerwehren die Umstellung – auch wenn dort Zweifel angemeldet würden, ob die Förderung durch das Land ausreicht.

Was das Land vorhat

Mit der Umstellung verfolgt das Land das Ziel, den Katastrophenschutz effizienter zu gestalten und den Aufgabenträgern die Umsetzung ihrer Aufgaben zu erleichtern. Dafür steigen auch die jährlichen Zuschüsse nach Angaben von Innenminister Michael Ebling im Bereich des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe auf rund 20 Millionen Euro. Hinzu kommen rund 7 Millionen Euro an Zuwendungen für den Katastrophenschutz. Statt eines antragsbasierten Systems sollen die Aufgabenträger künftig jährliche pauschale Zuwendungen erhalten. Dies erhöhe laut Ministerium zum einen das eigenverantwortliche Handeln der Aufgabenträger und erlaube es zum anderen, die Beschaffung von wichtigen Einsatzmitteln oder die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern deutlich flexibler und planbarer zu gestalten. Ein weiterer Vorteil, den Mainz sieht: Die Aufgabenträger könnten Zuschüsse über bis zu zehn Jahre ansparen, um größere Investitionen zu tätigen und der Verwaltungsaufwand würde deutlich reduziert. kra