95 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur bestanden und den Erfolg gemeinsam gefeiert. Als Beste des Jahrgangs ausgezeichnet wurde Paula Gröger aus Hundsangen. Hier blickt sie auf ihre Schulzeit zurück und erzählt von ihren Zukunftsplänen.

„Schon seit Jahren habe ich großes Interesse an Rechtswissenschaften, im Oktober geht es dann auch mit dem Studium los.“

Paula Gröger. Jahrgangsbeste am Mons-Tabor-Gymnasium

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Ich bin natürlich sehr dankbar und superstolz, dass meine Leistung mir einen Studienplatz in so gut wie jedem Fachbereich ermöglichen kann. Schon seit Jahren habe ich großes Interesse an Rechtswissenschaften, im Oktober geht es dann auch mit dem Studium los. Bis dahin habe ich mir vorgenommen, die Zeit zwar sinnvoll zu nutzen, aber sie auch meinen Liebsten zu widmen und ganz viel Spaß zu haben, bevor es wieder ernst wird.

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Zum einen hatte ich einen hohen Anspruch an mich selbst, ein möglichst gutes Abitur abzulegen. Nicht weil es mir darum ging, Jahrgangsbeste zu werden, sondern einfach, weil ich für mich wissen wollte, was ich erreichen kann. Zum anderen erfuhr ich sehr viel Unterstützung und Liebe durch meine Familie und Freunde, die mich auch während der Klausurenphasen ausgehalten und ermutigt haben. Dieses Umfeld, das vielmehr von Vertrauen und Wertschätzung anstatt von Leistungsdruck und Zwang geprägt war, hat mir sehr geholfen.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Um nun lediglich ein Erlebnis herausstellen zu können, war meine dreizehnjährige Schulzeit dann doch um einiges zu lang, doch eine Konstante, die sich durch diesen langen Lebensabschnitt gezogen hat, war die Anzahl an Freundschaften, die ich durch die Schule knüpfen konnte. Diese wunderbaren Menschen haben meinen Schulalltag sowie jede Kursfahrt und Exkursion und somit alle meine nennenswerten Erinnerungen geprägt.

i Paula Gröger hat das beste Abitur des Jahrgangs abgelegt. Paula Gröger

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Wie man sich vielleicht denken kann, haben mir die Fächer, die ich als Leistungskurse gewählt habe, am meisten Spaß gemacht. Chemie fand ich superinteressant, da es einen größeren Praxisbezug hat als andere Fächer, während ich in Englisch und Geschichte das Beurteilen sowie das kritische Analysieren wertschätzte. Doch alle drei noch so verschiedenen Fächer teilen unter anderem die Relevanz von Präzision, genauer Argumentation sowie die Fähigkeit, verschiedene Sachverhalte zu verknüpfen. All dies sind Kernkompetenzen, die mir im Rahmen meines Studiums sowie während meiner beruflichen Laufbahn bestimmt weiterhelfen werden.

Welches Hobbys bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle und wie kamen sie dazu?

Als ich ungefähr sieben Jahre alt war, begann ich im Karnevalsverein meines Heimatortes Hundsangen zu tanzen. Ursprünglich galt es als ein Grund, mich mit meinen Freundinnen zu treffen und Spaß zu haben, doch im Laufe der Jahre entwickelte es sich zu einem festen Bestandteil meines Lebens, den ich nicht mehr wegdenken kann oder möchte. Die wöchentlichen Trainings für die Garde- und Showtanzgruppe des HCV-Balletts galten nicht nur als Chance, den Schulstress auszuschalten, sondern garantierten mir auch immer 90 Minuten Sport, Spaß sowie die Möglichkeit, die Freunde, die ich nicht tagtäglich in der Schule sah, zu treffen.

